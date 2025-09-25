Ферай, позната на зрителите от четвърти сезон на „Ергенът“, празнува рождения си ден на 25 септември. Тя посрещна своя празник в компанията на Александра Богданска, Даниела Рупецова, Атанасия и Даниел Бачорски.

Дамата от романтичното риалити Ферай посрещна своя личен празник на събитие, на което присъстват и други близки до семейството на Бачорски. Около масата, на която стои семейството са седнали и кръстниците на децата им. Припомняме, че Бачорски е баща на три – Емели, Даниел и Боян, а Даниела Рупецова е кръстница на Даниел-младши.

Подарък за рождения ден на Ферай

Ферай сподели, че този рожден ден е бил по-специален, защото е имала честта да празнува заедно с Александра Богданска – жена, която винаги е уважавала и харесвала. Срещата с Алекс е подарък, който дамата цени високо.

Снимка: Instagram

„Тя е моят идол“, пише Ферай в историята на своя Instagram профил.

Тя среща Александра Богданска за пръв път преди 11 месеца. Оказва се, че моделът идва в живота на Ферай точно в правилния момент. Тогава Ферай чувства, че е изгубила вярата и пътя за себе си. Алекс й помага да преоткрие възможностите, които продължават да стоят пред нея.

Снимка: Instagram

Приятелството между Даниела Рупецова и Ферай

Приятелските отношения между Ферай и Даниела Рупецова започнаха още от предаването „Ергенът“. Двете често бяха заедно, споделяха мнения за случващото се и постепенно изградиха приятелска връзка. След финала на риалитито те продължиха да се виждат. В блиц интервюта след предаването за сайта ни, двете дами споделиха, че най-близки от формата си остават двете.

