Даниела от „Ергенът“ с пореден силен пост: вдъхновение или провокация към жените?

Даниела Рупецова отново използва социалните мрежи като сцена за силни послания или за да промотира новата си книга. Бившата участничка от „Ергенът“ сезон 4, днес позната и като авторка на книгата „Момиче за милиони“, отново успя да подразни жени и мъже в социалните мрежи.

Авторката отправи откровен зов към женската аудитория да поддържа високи стандарти - и напомня, че има и мъже, мотивирани не от страх, а от предизвикателство.

Тя остави отворени въпроси за аудиторията си: какъв ефект ще има това послание върху масовата аудитория - вдъхновение или провокация? Във всеки случай, тя продължава да развива медийният си образ.

Съдържанието, което публикува Рупецова предизвиква предимно положителни реакции и получава подкрепа от множество жени, които изразяват възхищение към изявленията ѝ и начина ѝ на мислене.

„Страхуваш се, защото слабите мъже бягат от такива жени или се опитват да ги „приземят“. Казват ти, че искаш твърде много, и питат какво даваш. Случвало ти се е. Силните мъже се мотивират от ментално силни жени и искат да доказват силата си само на такива“, пише отчасти финалистката от сезон 4 на романтичното риалити.

Това не е първият път, в който тя споделя мнението си за отношенията между мъжа и жената с последователите си.

Често авторката пише за своите разбирания за света. В интернет пространството това понякога става причина за обществени дебати и смесени реакции. И предвид финала на „Ергенът“ и хилядите нападки, които Даниела тогава понесе стоически, тя определено може да се причисли към отбора на силните жени.

