Шест уникални жени се събират, за да покажат какво става, когато истината, хуморът и женската гледна точка се сблъскат на една сцена. В абсолютно нова роля влиза и Ивет Лалова. Шоуто ще бъде през 2026 г, на 7 март.



Всяка година ONE NIGHT STAND избират различни, истински вдъхновяващи жени, които да разкажат честно свои истории и да накарат публиката да се смее от сърце. През 2026 г. звездната селекция включва:

Ивет Лалова – доказателството, че хуморът може да бъде дисциплина в категория “световна класа”.

Снежина Петрова – присъствие, което не играе роля — то създава роля.

Милица Гладнишка– джаз дива с микрофон и непредсказуем хумор.

Елисавета Белобрадова– жена, която вижда абсурдите в живота, а политическите само идват като бонус.

Оля Малинова – комедиен детектор за абсурдите на ежедневието.

Красимира Хаджииванова – жената, която превръща всекидневния хаос в изкуство (и смях)

От 2019 г. насам ONE NIGHT STAND доказва едно: ако имаш силни истории, брутално честни жени и достатъчно смелост да кажеш на глас онова, което всички мислят — то 7 март става празник за всички! Два часа смях очакват всички, които обичат такива истории, на 7 март 2026 г.





Снимка: instagram/ivet_lalova

Ивет Лалова-Колио е не само една от най-бързите жени в света, но и жена, която умело балансира между спорта, семейството и новата си роля – тази на майка. На 24 април 2024 г. тя и съпругът й - италианският спринтьор Симоне Колио, посрещнаха на бял свят първородния си син Тиаго.

„Спортът ме научи на всичко в този живот“ – признава Ивет Лалова в специално интервю за „Преди обед“.

Дисциплината, упоритостта и търпението са качества, които е изграждала през годините именно от спорта. А сега иска да предаде и на сина си. „Спортът не е голяма част от живота ми, той е целият ми живот“ – споделя още щастливата майка.

