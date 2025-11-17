Всяка година ONE NIGHT STAND избират различни, истински вдъхновяващи жени, които да разкажат честно свои истории и да накарат публиката да се смее от сърце. През 2026 г. звездната селекция включва:
- Ивет Лалова – доказателството, че хуморът може да бъде дисциплина в категория “световна класа”.
- Снежина Петрова – присъствие, което не играе роля — то създава роля.
- Милица Гладнишка– джаз дива с микрофон и непредсказуем хумор.
- Елисавета Белобрадова– жена, която вижда абсурдите в живота, а политическите само идват като бонус.
- Оля Малинова – комедиен детектор за абсурдите на ежедневието.
- Красимира Хаджииванова – жената, която превръща всекидневния хаос в изкуство (и смях)
От 2019 г. насам ONE NIGHT STAND доказва едно: ако имаш силни истории, брутално честни жени и достатъчно смелост да кажеш на глас онова, което всички мислят — то 7 март става празник за всички! Два часа смях очакват всички, които обичат такива истории, на 7 март 2026 г.
Ивет Лалова-Колио е не само една от най-бързите жени в света, но и жена, която умело балансира между спорта, семейството и новата си роля – тази на майка. На 24 април 2024 г. тя и съпругът й - италианският спринтьор Симоне Колио, посрещнаха на бял свят първородния си син Тиаго.
„Спортът ме научи на всичко в този живот“ – признава Ивет Лалова в специално интервю за „Преди обед“.
Дисциплината, упоритостта и търпението са качества, които е изграждала през годините именно от спорта. А сега иска да предаде и на сина си. „Спортът не е голяма част от живота ми, той е целият ми живот“ – споделя още щастливата майка.
