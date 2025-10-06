През неприятен период преминава певицата Невена Цонева. Тя бе принудена да отмени част от насрочените си концерти, а причината е внезапно заболяване.

Първоначално Невена отложи концерта си в Казанлък, който трябваше да се състои на 27 септември. Впоследствие това се случи и с участието ѝ в Пловдив.

Явно певицата се е поувствала зле и състоянието ѝ не само че не се подобрило, дори напротив – и заради усложнения се е наложило да постъпи в болница.

Самата тя съобщи случващото в социалните мрежи, публикувайки снимка от болничното легло.

„Здравейте. Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък. Ще обявим новите дати до ден-два. Всички билети ще важат за новите дати без да се налага презаверяване. Който иска да върне билета си, може да го направи на мястото от където го е закупил. Благодаря за подкрепата.“

Невена не уточнява какво точно се е случило с нея и защо се е стигнало чак до хоспитализация. Но явно е въпрос на време да се възстанови, след като завършва думите си с оптимистичното: „Ще се видим скоро.“

Освен успешна певица, Невена Цонева е щастлива жена. От години тя е във връзка с музиканта Венелин Венков. Наскоро двамата отбелязаха 18 години заедно като двойка. Тогава 38-годишната изпълнителка публично се обясни в любов на половинката си, наричайки го „моята сродна душа, любов и щастие“.

А плод на любовта между Невена и Венелин е синът им Александър, който вече е на 8 години.

Защо Невена е споделяла, че с Венелин са се срещали в друг живот - вижте във видеото:



