Гост в предаването „Преди обед“ е един изключително любопитен човек - изследователят на акулите по National Geographic Гибс Кугуру.

С подробности и много желание той разказва за нестандартната си професия. Която съвсем не е бил приоритет в детството му – неговите родители са искали той да завърши медицина. Кугуру успява – в САЩ. Именно там обаче, подтикнат от свой преподавател, решава да замине за Южна Африка, за да се гмурка в океана, сред акули. От чисто любопитство.

Първоначално изпитва страх, докато не осъзнава, че акулата е просто едно животно - което съществува, подобно на самия него. „Разбира се, продължавам да изпитвам притеснения, но просто не позволявам те да вземат решенията вместо мен. Аз избирам приключението, изграждайки собствения си кураж. И така започнах да се гмуркам безстрашно в дълбините на океана“, споделя Кугуру.

И продължава да разказва – как нееднократно акулите са го преследвали, нещо, което е „част от играта“. Но и са му позволявали да ги докосва, да ги гали. Което улеснява работата му, тъй като поставя чипове в стомасите на животните, за да може специалистите да ги проследяват и изучават.

Снимка: bTV

„Все пак, различните видове имат различен характер“, продължава интересния си разказ Кугуру. „Работих с големите бели акули шест години. Във рамките само на един вид има много различни личности. Някои са любопитни, други са игриви, трети обичат да комуникират чрез езика на тялото. А когато се гледаме очи в очи, съм убеден, че тя разбират отлично.“

Гибс Кугуру споделя още и, че акулите са доста уязвими. „Има лодки, които се движат прекалено бързо в водата и ги ударят, нараняват. Виждал съм тези рани. Те са наистина тежки, но въпреки това, изумителното е, че животното не само оцелява, но и раната зараства по начин, все едно никога не я е имало. Това се нарича адаптивен имунитет. Вярваме, че в бъдещето, това може да се използва в генната терапия.

Има ли обаче нещо, което все още Гибс не е научил за акулите? Казва, че това е интересен въпрос, на който трудно може да се даде отговор. "Защото със сигурност нещата са безброй и тепърва предстои да научавам още много", категоричен е той.

Какво още споделя изследователят и защитник на океаните – за изчезващите видове акули, за бъдещите си проекти, както и за причината заради която е в България (въпреки че тук няма много големи акули!), вижте видеото.

