Есента винаги идва със своя чар, по-хладни утрини, златни листа и уютни вечери у дома. Но тя носи и друго предизвикателство - намаляването на слънчевата светлина и заедно с нея естествения синтез на витамин D в организма. Именно този „слънчев витамин“ играе ключова роля за имунната система и общото здраве.

В същото време, с връщането в класните стаи и честите срещи на детските площадки, малчуганите са ежедневно изложени на нови бактерии и вируси. За да расте здрав и да преодолява предизвикателствата на сезона, детският организъм има нужда от стабилна защита, подкрепа отвътре, която идва както от балансираното хранене, така и от допълнителен прием на хранителни добавки с научно доказан ефект.

Снимка: istockphoto.com

Една от най-ценните комбинации за детското здраве е тази между пробиотици и витамин D. Именно тук BioGaia предлага решения, които съчетават естествената грижа за чревната флора с профилактичната доза витамин D3, във форми, подходящи както за бебета, така и за по-големи деца.

Как работи детската имунна система

От първите години в детската градина до ученическите дни, малките деца всекидневно са в контакт с огромно разнообразие от нови бактерии и вируси. Това е неизбежна част от порастването, всяка среща с „лоши бактерии“ е своеобразна „тренировка“ за имунната система.

Проблемът е, че защитните сили на децата все още не са с пълен капацитет. Имунитетът им тепърва изгражда „библиотека“ от отговори срещу различни патогени. Затова настинките, грипът и инфекциите са по-чести именно в ранна възраст.

За да може тази система да работи успешно, е важно да се вземат предвид три ключови фактора:

балансирано хранене, богато на витамини и минерали;

здравословен начин на живот с достатъчно сън и движение;

подкрепа с хранителни добавки, когато организмът има нужда от допълнителни „съюзници“.

Витамин D, слънчевият витамин, който липсва през есента и зимата

Витамин D е уникален с това, че тялото ни може да го синтезира самостоятелно, но само при контакт със слънчевата светлина. През топлите месеци този процес протича лесно. През есента и зимата обаче слънцето е по-слабо, денят е по-кратък, а децата прекарват повече време на закрито.

Резултатът? Често срещан недостиг на витамин D, който се отразява на имунната система, костите и мускулите. При децата той е особено важен, защото:

подпомага нормалното развитие на костната система;

участва в изграждането на силен имунитет ;

; намалява риска от инфекции.

Именно в студените месеци витамин D е най-нужен, но най-трудно се набавя. Затова специалистите препоръчват допълнителен прием чрез хранителни добавки.

Защо комбинацията пробиотик + витамин D е толкова ценна

Малко хора знаят, че 70% от имунните клетки на организма се намират в чревната лигавица. Това превръща червата в своеобразен „щаб“ на имунната система. Поддържането на здрава чревна микрофлора е ключово за изграждането на силна защита срещу инфекции.

Пробиотиците са „добрите“ бактерии, които допринасят за този баланс. Сред тях особено ценен е щамът Limosilactobacillus reuteri Protectis, патентован и изолиран първо от майчиното мляко, което го прави напълно естествен и безопасен за деца, включително новородени.

Когато към пробиотиците се добави витамин D, резултатът е синергия: здрава чревна флора плюс имунитет, подсилен от „слънчевия витамин“. Именно тази комбинация стои в основата на продуктите BioGaia с витамин D3.

BioGaia капки с Vit. D3 е сигурна грижа за най-малките

Още от първите дни след раждането, имунната система на бебето е в процес на изграждане. Това е период, в който всяка подкрепа е от значение. BioGaia Protectis пробиотични капки с витамин D3 са специално създадени да осигурят именно тази защита.

Капките съдържат уникалния, патентован щам Limosilactobacillus reuteri Protectis, доказано подпомагащ баланса на чревната флора. В комбинация с витамин D3 те осигуряват двойна защита, срещу чести инфекции и за правилното развитие на костната система.

BioGaia капки са 100% безопасни, включително за бременни и кърмещи жени, и са удобни за употреба. Прилагат се само 5 капки дневно, независимо от възрастта.

BioGaia дъвчащи таблетки с Vit. D3, защита с вкус на портокал

С порастването нуждата от силен имунитет не намалява, напротив. Училищната среда и активният начин на живот изискват ежедневна подкрепа. Точно за тази възрастова група BioGaia предлага Protectis дъвчащи таблетки с витамин D3.

Всяка таблетка съдържа комбинация от живи пробиотични бактерии Limosilactobacillus reuteri Protectis и 10 μg витамин D3. Така децата и възрастните получават ценна подкрепа за имунитета.

Таблетките имат свеж портокалов вкус, не съдържат захар, млечен протеин, лактоза или глутен. Това ги прави подходящи за хора с непоносимост и удобни за прием навсякъде и по всяко време.

Как да подготвим организма за есента, практични съвети за родители

Освен с подходящи хранителни добавки, имунната система на децата може да бъде подсилена и чрез малки ежедневни навици:

Балансирано меню: разнообразна храна с плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти и белтъчини.

разнообразна храна с плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти и белтъчини. Достатъчно сън: качественият сън е един от най-добрите „лекари“ за растящия организъм.

качественият сън е един от най-добрите „лекари“ за растящия организъм. Движение на открито: дори през есента свежият въздух и активните игри на външна среда имат огромно значение.

дори през есента свежият въздух и активните игри на външна среда имат огромно значение. Редовен прием на добавки: когато слънцето не е достатъчно, витамин D и пробиотиците стават верни съюзници на детското здраве.

Есента носи предизвикателства за детския имунитет, но с правилна грижа и подкрепа организмът може да се справи успешно. Комбинацията от пробиотици и витамин D3 в продуктите на BioGaia предлага научно доказана, безопасна и защита, както за най-малките, така и за възрастните.

Така родителите могат да бъдат спокойни, че децата им ще растат здрави, пълни с енергия и готови да се наслаждават на всеки сезон, независимо от предизвикателствата.

‘Хранителна добавка. Да не се използва, като заместител на разнообразното хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Преди употреба прочетете продуктовата информация. BioGaia капки с вит. Д Т222102169/ 28.04.2021; BioGaia табл. вит. Д Т221117411/ 29.01.2018; BGA-digital-activities-october-EWO-BG-02161