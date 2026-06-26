Амал Клуни направи неочаквано лично признание, която привлече вниманието на феновете си и се превърна в тема на разговор. По време на събитието Cartier Women's Initiative, създаден от луксозната френска марка в подкрепа на жените, известната адвокатка разказа за огромната жертва, която е трябвало да направи за да се омъжи за Джордж Клуни.

Амал сподели как всичко се е променило драстично за нея, след като се запознава с холивудската звезда през 2013 г. И колко бързо е трябвало да свикне с факта, че личният ѝ живот се оказва на първите страници на медиите и е постоянен обект на внимание.

„Преди имах ясна граница между професионалното и и личното си пространство. Успявах да не ги смесвам“, каза тя, докато произнасяше официална реч на събитието. „След това се омъжих и това промени много неща.“

Разказва още, че много трудно е свикнала със славата. И че много е разсъждавала върху този „едностранчив поглед“ към нея. „Казвах си: „Не, не мога да се появя с тази рокля на партито“ или „Не мога да направя това“, защото в понеделник трябва да застана пред съдия.“

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В крайна сметка, на Амал се е наложило да се примири с всичко това и да пожертва личното си пространство, за да може открито и без притеснения да обича съпруга си и децата си.

Днес тя разсъждава доста по-прагматично. „По-важно е да просто да живееш живота си. Ако си добър в това, което правиш, то ще проличи. Не бих позволила подобни притеснения да ме спрат да правя неща, които са важни за семейството ми или за връзката ми“, обясни тя.

Амал и Джордж са родители на осемгодишните близнаци Александър и Ела и прекарват голяма част от времето си в имението си във френския град Бриньол. И двамата полагат сериозни усилия да държат децата си далеч от светлината на прожекторите и от папараците.

„Стремя се да защитя децата си. Не искам техни снимки да се появяват никъде“, каза преди време Джордж пред списание GQ. „Не искаме снимки на децата ни да бъдат публично достояние, има хора, които биха злоупотребили с това. Затова се стараем усилено да запазим личния си живот, макар че, както можете да си представите, това е доста трудно.“

В тази връзка, Амал и Джордж имат едно любопитно изискване към гостите на дома си – задължително да оставят телефоните си на входа, за да не бъдат правени снимки на децата им.

Снимка: Getty Images

„Когато станеш родител, започваш още повече да се тревожиш от намесата в личния си живот“, сподели още по темата Амал пред Glamour. „Правим всичко възможно, за да сведем до минимум публичното въздействие върху децата ни.“

Семейството живее във впечатляващ замък от XVIII век близо до Прованс, който разполага с лозови масиви, басейн, тенис кортове и къща за гости. Освен това Джордж и Амал притежават имот в Англия, дом на езерото Комо в Италия, както и недвижими имоти в Калифорния и Ню Йорк.