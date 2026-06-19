Лична кислородна капсула и кална баня са сред специалните условия, които пуерториканската суперзвезда Рики Мартин е поставил за престоя си в Истанбул, където през юли ще изнесе концерт като част от световното си турне.

Според информация на турската телевизия CNN Türk изискванията са били предоставени предварително от екипа на изпълнителя по време на подготовката на събитието.

По данни на организаторите кислородната капсула и възможността за кална терапия са част от рутината на певеца за възстановяване след натоварени участия.

Подобни процедури се използват от редица световни звезди и спортисти за по-бързо възстановяване на организма и намаляване на умората след интензивни физически натоварвания.

Снимка: Getty Images

Новината предизвика голям интерес сред турските медии още преди пристигането на изпълнителя. Очаква се концертът да привлече хиляди фенове от Турция и съседни държави, като събитието бележи завръщането на Рики Мартин в Истанбул след близо 15 години.

54-годишният певец е сред най-успешните латиноамерикански изпълнители в света. Кариерата му започва още като дете в популярната група Menudo, а през 90-те години се превръща в глобална звезда със соловите си хитове. Песни като „Livin' La Vida Loca“, „She Bangs“, „Maria“ и „The Cup of Life“ му носят международна популярност и го превръщат в едно от лицата на т.нар. „латино поп експлозия“.

Снимка: Getty Images

През годините той е носител на множество престижни отличия, включително награди „Грами“ и „Латино Грами“.

Очакванията са шоуто в Истанбул да включва най-големите хитове от над 30-годишната му кариера, както и впечатляваща сценична продукция, характерна за концертите му по света.