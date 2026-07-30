Стоян безспорно се нареди сред най-колоритните и обсъждани участници в петия сезон на „Ергенът“. И дори месеци след края на предаването той продължава да привлича вниманието с всичко, което се случва около него.

Последният повод за вълна от коментари бе признанието му, че заминава за Турция, за да се подложи на операция. Той умишлено запази в тайна каква е интервенцията, а това веднага породи десетки предположения. Не липсваха и догадки, че става дума за някоя от популярните естетични процедури, с които южната ни съседка е добре позната.

Малко по-късно Стоян сложи край на спекулациите. Оказа се, че пътуването му няма нищо общо с пластична операция, а с лазерна корекция на зрението.

Освен че разкри причината за посещението си в Турция, той реши да покаже и целия процес - при това не само подготовката пред операционната зала и срещата с медицинския екип, но и откровени кадри от самата интервенция. „Не гледай, ако си със слабо сърце“, написа той към видео, което отблизо показва как се извършва лазерната операция на очите. Публикацията веднага привлече вниманието на последователите му, а мнозина признаха, че гледките не са за всеки.

Снимка: instagram/stoyan__dimov

Добрата новина е, че възстановяването на Стоян е преминало изключително бързо – за около 7 мин, без усложнения. Само броени дни след интервенцията той сподели, че се чувства отлично и не крие удовлетворението си от решението, което е взел. Дори признава, че съжалява, че не се е подложил на процедурата по-рано.

Любопитното е, че участникът от "Ергенът" отбеляза новото начало със символичен жест. След като се сбогува с диоптричните си очила, той реши да изпълни своеобразен ритуал – хвърли ги в Босфора.

В публикувано видео се вижда как се вози на корабче, държи очилата в ръка и признава, че раздялата с тях всъщност не му е никак лесна. „Все пак толкова години бяха част от живота ми...“, споделя той, преди да ги хвърли във водата. В един момент дори се пошегува: „Ще се разплача.“

Макар сцената да е поднесена с чувство за хумор, тя показва колко емоционален момент е бил този за него. След години, в които очилата са били неизменна част от ежедневието му, Стоян вече може да се радва на добро зрение без тях.

Накрая, Стоян прави и едно кратко обобщени на преживяното – за „5-те неща, които е изпитал от първо лице“. „Първо, не боли, второ – всичко приключва за съвсем кратко време, трето – електронни устройства могат да се използват почти веднага след интервенцията“, споделя той. Посочва още и, че не е нужен престой в болница, както и, че човек може бързо да се върне към ежедневието и обичайните задължения.

Във видеото - Стоян и Илияна на финала на "Ергенът":

