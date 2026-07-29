Участник в "Сървайвър" направи операция на клепачите блефаропластика на дама от "Ергенът". И това не в трето риалити, а истинският живот.

Татяна Иванова, участничка в "Ергенът" 5, реши да оперира клепачите си за по-свежа и млада визия. Операцията се прави с локална упойка, така че пациентът е в съзнание, докато се случват манипулациите. Точно по тази причина диалогът, изпълнен с чувство за хумор, между двамата продължи почти през цялото време.

Д-р Иван Узунов е от Благоевград и на 26 години взима участие в "Survivor: Скритият идол".

ОПЕРАЦИЯ НА КЛЕПАЧИТЕ

В кратко видео в инстаграма си Татяна споделя, че още докато е 18-годишна, клепачите й започват да се смъкват. Черешката на тортата обаче, за да се реши на тази операция, е един коментар, който получаава по време на участието си в "Ергенът". Тогава зрителка на предаването й пише, че операцията на клепачите й е неуспешна. До този момент Татяна всъщност няма такава, но снимките я карат да обърне повече внимание на зоната около очите си и да пожелае промяна.

Избира д-р Узунов за свой лекар и признава, че не го е гледала в "Сървайвър". От своя страна младият лекар споделя в подкаста Kari's calling, че дава съвет на всички свои пациенти да направят няколко консултации преди да усетят своя лекар.

Промяната в клепачите при Татяна е заради мастни натрупвания, а не толкова заради кожата. При блефаропластиката излишното се отстранява оперативно, след което клепачът се зашива. Така се получава по-ясен и открит поглед.

ДОКТОРЪТ, КОЙТО ОБОЖАВА ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ

Д-р Иван Узунов е от Благоевград и на 26 години взима участие в "Survivor: Скритият идол". По професия е пластичен хирург. Определя себе си като безкрайно любопитен, напорист и комбинативен. Мотото му е "Наблюдавай, анализирай, атакувай!" В риалитито той имаше близки приятелски отношения с две от участничките - Александра и Мила. С победителя Зоран Петровски обаче нещата стояха малко по-различно - определя го като най-големият стратег от всички, но не одобрява поведението му.

„Никой не ме е ругал толкова, колкото той. Казах му, че нямам доверие в него и той се настрои против мен, станах негова мишена" – споделя той в интервю за bTV след участието си.

Като пластичен хирург той практикува в София и Благоевград. Израства в семейство на лекари, а медицината за него е призвание. Професионалната му страст е ендоскопската естетична хирургия. Има много случаи, които показва в Инстаграм профила си, на блефаропластика, лифтинг на лице и шия, ендоскопски browlift и др. Животът обаче не е само работа и извън кабинета си, бившият участник в "Сървайвър" наистина харесва адреналина и живее на бързи обороти. Кара сноуборд и тренира крослифт. Обича да пътува и е посещавам интересни дестинации, сред които Мексико, Великобритания, Португалия, Нидерландия, Франция и др.

ТАТЯНА ИВАНОВА ОТКАЗА РОЗА В "ЕРГЕНЪТ"

Татяна влезе в "Ергенът" със заявка, че търси зрял партньор, с когото да действат не толкова емоционално, колкото осъзнато. За нея е важно бъдещият й партньор да приема детето ѝ, което е основен приоритет в нейния живот.

При влизането си в романтичното риалити тя даде заявка, че има симпатии към Кристиян. Двамата обаче не успяха да прекарат достатъчно време заедно, за да задълбочат отношенията си. Именно това и фактът, че се открои една ясна фаворитка на Крис - Елеонора, я накара тя да си тръгне по желание, като не прие предложената от него роза на церемонията. В епизод 32 на "Ергенът" 5 Татяна Иванова направи показно по достойнство. С думите, че е извървяла своите пет крачки, но не е видяла Крис да идва към нея, тя отказа розата и си тръгна с високо вдигната глава.

Kакво сподели специално за Ladyzone.bg участничката след излизането си от "Ергенът" - вижте във видеото.