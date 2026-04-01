Една от най-разпознаваемите фигури в родния фитнес свят – Биляна Йотовска – се похвали в социалните мрежи, че е подменила гръдните си силиконови импланти. Инфлуенсърката и многократна шампионка по фитнес е избрала да направи интервенцията в Истанбул, Турция – дестинация, която през последните години се утвърди като център за естетична хирургия.

Йотовска отново показа, че зад перфектната визия стои не просто дисциплина, а и информирани решения. Фитнес моделът и инфлуенсър е предприела подмяна на гръдните си импланти в Истанбул – 12 години след първата си операция.

В публикация в своя Instagram профил "Мисис България Европа" 2025 г. сподели повече подробности за преживяването, като от снимките ѝ става ясно, че операцията вече е преминала успешно. Насред снимките от болничното легло, храната и хранителните добавки, които използва по време на възстановителния си процес, тя качи и видео, в което говори повече за решението.

Тя обясни на последователите си, че "дошло време" за това, въпреки че признава, че не ѝ се иска особено:

"След 12 години има определени деформации, които се получиха, както и малко излишна кожа... Стискайте ми палци!"

Изявлението си продължи, като отправи съвет към бъдещите абитуриентки, които искат да си поставят импланти за бала:

"Не го правете! Това се прави след определена възраст, след като родите дори и ако ви се налага!"

В своите Instagram Stories тя проведе "дискусия" със своите последователи, предимно жени, които имат множество въпроси около интервенцията.

Потребител я попита дали би подкрепила 16-годишната си дъщеря, ако тя реши. На този въпрос Йотовска категорично отговори с отрицание. Тя признава, че това е сериозен ангажимент и предупреждава жените да не избързват с подобно решение:

"Имплантите не са "за цял живот" и с времето изискват проследяване и евентуална подмяна. Но когато човек е информиран, взел е осъзнат избор и прави редовни прегледи, това не е нещо, което трябва да плаши - просто отговорност към собственото ти тяло."

Какво представлява процедурата за подмяна на импланти

Процедурата не е просто "смяна", а цялостна хирургична намеса, която често включва:

премахване на старите импланти

оценка на състоянието на тъканите

поставяне на нови, по-съвременни модели

при нужда – корекция на формата (повдигане)

Операцията обикновено се извършва под пълна упойка и продължава между 1 и 3 часа. Възстановяването е сходно с първоначалното поставяне, но често протича по-леко, особено при добра физическа форма.