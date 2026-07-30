Натали Портман зарадва почитателите си с рядък личен кадър, с който сподели колко нетърпеливо очаква появата на третото си дете. 45-годишната носителка на „Оскар“ публикува снимка в Instagram, направена на балкон в Париж, на която нежно обгръща наедрялото си коремче.

За фотосесията актрисата е избрала свободна синя риза с копчета и фино златно колие. Косата ѝ е оформена в характерния за нея кестеняв боб, а тя е навела глава към корема си в един от най-емоционалните моменти, които е споделяла в социалните мрежи напоследък.

„Броя дните до срещата ни“, написа Портман към снимката, която бързо събра хиляди харесвания и поздравления.

Първо дете с Танги Дестабъл и последна бременност

Предстоящото бебе ще бъде първото общо дете на Натали Портман и френския музикален продуцент Танги Дестабъл (Tepr), с когото актрисата е във връзка от 2025 г. Той вече има две деца от предишна връзка.

От брака си с хореографа Бенджамин Милпие актрисата има две деца – 15-годишния Алеф и 9-годишната Амалия. След развода им Портман остана да живее в Париж, където днес отглежда семейството си.

Новината за бременността тя съобщи за първи път през април в интервю за Harper's Bazaar. Тогава призна, че двамата с Танги са изключително щастливи.

„Танги и аз сме много развълнувани. Чувствам се истински благодарна. Това е привилегия и истинско чудо“, сподели актрисата.

Портман не крие, че гледа на тази бременност с особена признателност. Израства в семейство, в което темата за репродуктивното здраве винаги е била част от ежедневието, тъй като баща ѝ е специалист по фертилитет. Именно затова, по думите ѝ, е напълно наясно колко трудно може да бъде за много хора да имат дете.

„Познавам толкова много хора, които са преминали през тежки изпитания. Затова приемам всичко това с огромна благодарност. Това е красиво и радостно преживяване, но невинаги е лесно“, казва тя.

Актрисата признава още, че вероятно това ще бъде последната ѝ бременност и именно затова се стреми да се наслади на всеки миг. Въпреки че очаква дете след 40-те си години, тя се чувства по-енергична, отколкото е предполагала. Поддържа добра форма с плуване, упражнения по гиротоник и много време, прекарано с двете си деца.

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Натали признава, че третото майчинство идва с много повече спокойствие. Ако при първото си дете е чела безброй книги и се е стремяла да бъде подготвена за всяка ситуация, днес се доверява най-вече на натрупания си опит.

„Ще допускаме грешки, колкото и да се стараем. Но ще направим и много неща правилно, без да следваме наръчници. Най-важното е да бъдеш до детето си и да го обичаш“, споделя актрисата.