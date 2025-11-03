Имението на тайните отново се превръща в арена на съмнения, стратегии и неочаквани обрати в новия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ във вторник вечер (4 ноември) от 20:00 ч. по bTV. След като успя да набележи истинските „третъри“ в играта – Даниел Бачорски и Мая Пауновска – Глория Петкова тръгва по следите им, по-решена от всякога да събере доказателства за „коалицията им в сенките“ и да ги разкрие.

На кого актрисата ще избере да се довери, разкривайки заветните имена, които е прозряла „превъртайки играта“? Дали смелостта ѝ няма да я превърне от „ловец“ в следваща мишена на Мая и Бачорски? И дали категоричната ѝ увереност няма да запали нова искра от подозрения, която да преобърне баланса между „праведни“ и „предатели“?

Междувременно зрителите на bTV ще станат свидетели на напрежение между самите „предатели“ по време на тайния им конклав. Неочакваният за Бачорски ход на Мая на последната кръгла маса ще накара бизнесмена отново да подходи с недоверие към собствения си таен съюзник.

„Само като се разберем нещо, нека става! Да не те изтипосам като последните двама“, ще предупреди Даниел Пауновска, с което ясно да ѝ даде знак, че доверието е най-опасната валута в Имението на тайните.

И докато предателите пренареждат ходовете си и преосмислят стратегиите си, с настъпването на утрото, когато всички традиционно се събират на закуска, участниците предстои да научат кой е следващият „убит“ – този път след фаталната „Целувка на смъртта“, с която Бачорски реши да „удостои“ Оля Малинова.

За своята „възпоменателна церемония“ телевизионната водеща е подготвила „зловещо завещание“, а кои ще определи за свои „законни наследници“, предстои да разберем във вторник вечер от 20:00 ч. по bTV.

С погребението на Малинова ще е свързана и следващата мисия в играта, в която за пръв път участниците ще определят сами колко струва собственото им оцеляване – ход, който ще разкрие кой е готов да рискува всичко в името на сигурността…

Водещият Владимир Карамазов отново ще постави играчите пред трудни морални дилеми, а всяко решение ще има своята висока цена и последици. Ще надделее ли инстинктът за самосъхранение или желанието за обща победа?

Владо Николов, от своя страна, ще предприеме нетрадиционна стратегия с решението си да привика част от участниците, за да им отправи примамливо предложение. Самият той за пръв път ще стигне до прозрението, че един от най-доверените му в играта – Даниел Бачорски – е възможно да е сред „предателите“. А това неминуемо обещава да разклати из основи досегашните му убеждения и да го постави пред труден избор…

Кулминацията на вечерта ще настъпи по време на поредната кръгла маса, която ще се превърне в истински арена на конфронтации и психологически сблъсъци. Дали праведните ще успеят да уцелят истински „предател“, или за пореден път ще изпратят един от своите – предстои да разберем в новия епизод на „Traitors: Игра на предатели“.

Всичко за „Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (4 ноември) от 20:00 ч. само по bTV!

Вижте повече за „Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK