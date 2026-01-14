"Нищо не може да измести човешката емоция" - в това е категоричен холивудският актьор и носител на няколко награди "Оскар" Ейдриън Броуди. Той ще направи заедно с Теса Томпсън дебюта си на Бродуей с драмата „The Fear of 13“, чийто сюжет се върти около темата за смъртната присъда.

Пиесата представлява разтърсваща театрална история за несправедливо осъден затворник, очакващ екзекуция. Официалната премиера е насрочена за 15 април в театър "Джеймс Ърл Джоунс" на Бродуей, пише "Варайъти".

Броуди, който е носител на „Оскар“ за ролята си в „Пианистът“ и „Бруталистът“, направи своя сценичен дебют в Лондон именно с „The Fear of 13“ през октомври миналата година. "Индипендънт" даде на постановката три звезди, като отбеляза, че Броуди прави „силно и въздействащо изпълнение, което не превръща този онеправдан човек в еднопластова жертва“.

Снимка: Getty Images

Когато участието му в лондонската продукция беше обявено, Броуди определи „The Fear of 13“ като „история, дълбоко вкоренена в истината, която разкрива системна несправедливост и безразличие чрез надежда и човечност“.

„Обичам театъра и въпреки че не съм бил на сцената от много години, търсех правилния материал - и това без съмнение беше той“, сподели Броуди пред „Гардиън“.

В края на миналата година по време на кинофестивала в Червено море актьорът сподели своя подход към актьорската игра и подчерта, че на снимачната площадка „никога не се сдържа“, съобщи Farout. Броуди допълни, че разчита на собствени техники, които му дават пространство да реагира, когато е нужно. По думите му добрата игра не е точна наука и не превръща актьора в машина.

Снимка: Getty Images

След като посочи, че устойчивостта и отдадеността са „отговорност на актьора“, Броуди насочи разговора към нарастващата роля на изкуствения интелект в киното. Той отбеляза, че живеем във време на „огромни промени във всяка област“, които засягат и начина, по който възприемаме съдържанието и какво достига до децата.

Броуди заяви пред „Варайъти“, че новите инструменти „несъмнено разширяват възможностите за качествена работа“, но нищо не може да измести човешката емоция.

Той отбеляза, че дори когато е възможно да се „създаде изкуствено“, творческият процес и красотата на киното трябва да бъдат ценени и подкрепяни. Според него естествената еволюция на технологиите не е непременно нещо лошо и всеки човек избира какво да приеме.

Снимка: Getty Images

Коментарите му придобиха допълнително значение, след като монтажистът на филма „Бруталистът“ Давид Янчо разкри, че е използвал софтуера Respeecher, за да подобри акцентите на Броуди и Фелисити Джоунс. В лентата двамата играят евреи от Унгария, емигрирали в САЩ след Холокоста.

Това предизвикаха силна реакция - особено след като Броуди получи „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си във филма. Тогава той поясни, че използването на AI е по-сложно, отколкото изглежда, като добави, че „разбира“ защо зрителите може да не приемат подобна намеса.

Вижте повече за Ейдриън Броуди в следващото видео:

