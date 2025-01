Режисьор на "Бруталистът" е Брейди Корбей (Childhood of a Leader, Vox Lux), който е и автор на сценария заедно с Мона Фастволд (The World to Come). Продуценти са Тревор Матюс, Ник Гордън, Брайън Иънг, Андрю Морисън, Андрю Лорън, Д. Дж. Гугенхайм и Брейди Корбей. В главните роли са Ейдриън Броуди, Фелисити Джоунс, Гай Пиърс, Джо Олуин, Рафи Касиди и Алесандро Нивола.

Разкриваме брилянтността на "Бруталистът" от 31 януари само в кината.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK