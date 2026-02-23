Холивудската актриса Дженифър Анистън и партньорът ѝ Джим Къртис изглежда правят нова стъпка във връзката си. Двамата бяха забелязани да разглеждат апартамент в престижна кооперация на Парк Авеню в Ню Йорк – ход, който неминуемо засили спекулациите, че обмислят общ дом.

Според данни на Realtor.com сградата, намираща се в елитния квартал Ъпър Ийст Сайд, предлага няколко свободни имота. Построена през 1925 г., 16-етажната кооперация разполага с денонощен портиер и консиерж услуги, собствено баскетболно игрище и винарски изби – удобства, типични за луксозния сегмент на пазара в Манхатън.

За огледа 57-годишната актриса беше заложила на елегантна, но непретенциозна визия – черно палто, сив шал, свободни дънки и очила. Половинката й - Джим Къртис, се появи със сиво палто, черна риза и бежови панталони. Засега няма официална информация дали двойката възнамерява да закупи жилище в сградата. Наскоро обаче стана ясно, че Къртис е обявил за продажба свой апартамент в Долен Манхатън на цена от 1,5 млн. долара – факт, който допълнително засилва предположенията за евентуална промяна.

Компромиси и ясна комуникация

Публичната им поява идва малко след като Къртис коментира отношенията им в популярен подкаст. В откровен разговор той призна, че както при всяка двойка и при тях понякога възникват дребни проблеми, които могат да прераснат в по-сериозни разногласия, ако не бъдат потушени. По думите му обаче най-важното е начинът, по който партньорите избират да реагират – дали ще задълбочат конфликта с мълчание и дистанция, или ще потърсят диалог и решение. Според Джим, ясната комуникация е в основата на здравословна и стабилна връзка, а той и Дженифър се опитват да се придържат към този модел на поведение, за да съхранят отношенията си, дори когато те не са перфектно гладки.

Анистън и Къртис бяха свързани романтично за първи път през юли 2025 г., а няколко месеца по-късно потвърдиха отношенията си в социалните мрежи. При гостуване в сутрешното предаване "Today", където представи книгата си "Book of Possibility", Къртис разкри, че двамата са се запознали чрез общи приятели и дълго време са поддържали приятелски отношения, преди да се впуснат в романтика и страст.

