Любовната история на Алекс Диас и Мишел Нгуен e нетипична и много, много сладка! Двойката "взриви" интернет мрежата със сватба в любимия им магазин за сладолед в Портланд. Двамата избраха да се оженят именно там, тъй като години наред са прекарвали изключително много време на това място и то се е превърнало в емблематичен символ на тяхната връзка.

Място, изпълнено със спомени

За Мишел магазинът за сладолед не е просто любимо място за десерт. Тя е израснала в Портланд и често е посещавала именно този обект още като дете. По-късно започнала да води там и Алекс, а посещенията постепенно се превърнали в тяхна романтична традиция. След първите им срещи, двойката започнала редовно да опитва новите вкусове на марката, а сладоледът станал неизменна част от малките им, нежни моменти, прекарани заедно. Дори след годежа си двамата отпразнували вечерта с късно посещение в магазина.

Сватба с вкус на сладолед!

Сватбата се състояла на 2 май 2026 г. в Портланд и била организирана с помощта на самата компания. Всичко било тематично и пряко свързано със сладоледа - от поканите, вдъхновени от кутиите на марката, до специалната сватбена торта със вкус „Strawberry Tres Leches“. Един от най-запомнящите се детайли е бил булчинският букет, поставен във вафлена фунийка. С такава сватба - двойката определено започва семейния си живот по-възможно най-сладкия начин.

Гостите получили сладолед вместо традиционен десерт

След церемонията младоженците сами застанали зад щанда и започнали да сервират сладолед на своите гости. Според тях именно това направило празника толкова личен и различен от стандартните сватби. Salt & Straw е една от най-популярните вериги за занаятчийски сладолед в САЩ. Основана е в Портланд през 2011 година и става известна с нестандартните си вкусове и ръчно приготвените десерти. Магазините на марката често се превръщат в туристическа атракция, а вече могат да се похвалят и с истинска сватба, която със сигурност ще помнят завинаги!