Една емоционална семейна история превърна сватбения ден на млада булка в незабравим момент, след като тя избра да се омъжи в булчинската рокля на майка си, създадена специално за нея преди цели 65 години.

65 години по-късно, булчинската рокля "оживява" на сватбата на дъщерята

Булката Оливия Фарели решава да отдаде специална почит на своята майка, като облече нейната сватбена рокля, ушита преди 65 години. Роклята е семейна реликва, изработена ръчно по онова време и съхранявана грижливо през годините в дома на семейството. Истинско съкровище както за майката, така и за дъщерята, тази рокля остава вечен символ на любов и съюз.

Как се случва всичко?

Идеята се ражда съвсем естествено, когато Оливия и бъдещият ѝ съпруг Фреди Белиард посещават баща ѝ, за да съобщят радостната новина за годежа. Докато разглеждат стари семейни снимки, вниманието им е привлечено от сватбената снимка на родителите ѝ. Именно тогава възниква вълнуващата мисъл, че тази рокля определено заслужава втори живот! Роклята, първоначално изработена от съсед на семейството, е била носена от майката на булката на сватбата ѝ през 1964 г. Тя представлява двупластова сатенена рокля с флорални мотиви и сако. За да пасне на новата булка, дрехата е леко преработена - скъсена и допълнена с тюлена пола, която придава обем и съвременен силует.

Снимка: iStock

Любов, която не умира

Според думите на булката, роклята е изглеждала „перфектна, както в деня, в който майка ѝ я е носила“, като единствената промяна била, че малко петно е било премахнато по време на реставрацията. Оливия допълва, че да носи тази рокля е дълбоко емоционално преживяване за нея, което винаги ще си спомня, тъй като това я е свързало още по-силно с паметта на майка й, която е починала през 2013 г.

Сватбата е била в тесен кръг, със семейство и най-близки приятели. А бащата на булката също споделя, че е почувствал изключително вълнение, виждайки дъщеря си в роклята на своята покойна съпруга...Историята е трогателен пример за това как семейните традиции и наследство могат да бъдат съхранени и пренесени през поколенията, превръщайки един личен избор в дълбок и смислен жест на любов и вечна памет!