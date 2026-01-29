Ако има нещо, което актьорът Дензъл Уошингтън умее по-добре от актьорството, то вероятно би било способността да обича любимата си жена... и да дава полезни съвети на мъжете. Думите, с които той описва това, са едновременно забавни, искрени и с много смисъл.

Когато в едно интервю за People го попитаха какво е тайната на тяхната над дългогодишна любовна история (вече почти 43 години заедно), Уошингтън не се поколеба да отговори с усмивка:

„Прави това, което ти казва съпругата ти, и си мълчи.“ Дензъл Уошингтън

Този кратък, но безцеремонно прям съвет обиколи социалните мрежи и световните медии - и макар да е казан с шеговит тон, има в него по-дълбока истина за уважението, компромиса и слушането в една връзка, особено когато тя продължава толкова дълго в света на шоубизнеса.

Дензъл и Полета Уошингтън се срещат за първи път през 1977 г. на снимачната площадка на телевизионния филм Wilma. Няколко години по-късно, през 1983 г., те се женят и оттогава са абсолютно неразделни.

Заедно имат четири деца - Джон Дейвид, Катя и близнаците Оливия и Малкълм.

Макар много да запомниха репликата с усмивка, това, което артистът тогава подчертава, е благодарността и уважението към неговата половинка. В същия разговор той продължи да хвали Полета:

„Има твърде много неща! Какво ми идва на ум: сигурност, храна, красив дом. Разликата между къща и дом е голяма. Можеш да си купиш къща, но това не я прави дом – и не казвам, че мъжът не може да направи дома си дом, но жена ми направи къщата ни дом, отгледа тези прекрасни деца, защити ги и се жертва за тях, тя свърши тежката работа.“

Снимка: Getty Images

Има и още едно популярно признание от актьора: той не се занимава с готвене, но обича специалните ястия на жена си - особено нейната рецепта за пиле къри, която нарича неговата любима от години.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER