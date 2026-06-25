На 25 юни една от най-обичаните млади български изпълнителки – Дара Екимова – отбелязва своя 24-и рожден ден. И ако за повечето хора рожденият ден е време за равносметка, за Дара той се превърна и в символ на ново начало – именно днес е официалната премиера на втория ѝ студиен албум „Сетива“.

Певицата посрещна празника с емоционално послание към своите последователи в Instagram, в което благодари за любовта, музиката, приятелите и сбъднатите мечти. Вместо да гледа назад, тя отправя поглед напред – към още по-големи цели и нови хоризонти.

„24!!!! Благодаря за якия живот, за най-голямата любов, за музиката, за енергията, за усмивките, за приятелите, за спомените, за сбъднатите ми мечти“, написа изпълнителката, допълвайки, че иска „още по-високо“ и че „небето вече не е граница“.

Топли думи към рожденичката отправи и нейната майка – телевизионната водеща и експерт по комуникации Ива Екимова. В социалните мрежи тя нарече дъщеря си „диамантче, сърчице и златце“ и ѝ пожела здраве, вдъхновение и щастие. Посланието беше изпълнено с майчина гордост и любов – чувства, които двете никога не са крили една от друга.

Снимка: https://www.instagram.com

Искрен Тончев, познат в музикалните среди с артистичния псевдоним Искрата и половинка на певицата, също не пропусна да публикува снимка с пожелание за рождения ден на любимата си: „Честит рожден ден, любов“.

Снимка: https://www.instagram.com

Рожденият ден тази година идва и с още един специален повод. След успеха на дебютния си албум „Тази стая“, Дара представя официално своя втори музикален проект – „Сетива“. Албумът беше представен за първи път пред публика по-рано този месец по време на специален концерт в София, а официалното му дигитално издание съвпада именно с рождения ден на изпълнителката.

Според екипа зад проекта „Сетива“ е най-личният и емоционален музикален свят, който Дара Екимова е създавала досега – проект, в който музиката се преживява не само чрез слуха, а и чрез усещанията, спомените и емоциите.

Снимка: https://www.instagram.com

През последните години Дара Екимова успя да се утвърди като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска поп сцена. С искрените си текстове, характерния си глас и способността да превръща личните преживявания в музика, тя изгради вярна публика, която расте с всяка следваща песен.

На 24 години певицата вече има зад гърба си десетки хитове, два студийни албума и хиляди фенове. А съдейки по посланието, с което посреща новата си лична година, най-големите ѝ мечти тепърва предстоят да се сбъднат.

Магията на балканския темперамент в песента на Дара Екимова и гръцката певица Evangelia - вижте в следващото видео.