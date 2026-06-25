На 25 юни рожден ден празнуват две популярни музикални звезди от различни поколения и музикални светове – българската певица Нина Николина и руският изпълнител Егор Крид.

Двамата са представители на зодия Рак – знак, който традиционно се свързва с емоционалност, силна интуиция и творчески талант. Неслучайно и двамата успяват да докосват публиката чрез музиката си, макар и по съвсем различен начин.

Нина Николина

Нина Николина, чието истинско име е Николина Попова, е родена през 1975 г. във Враца. Любовта към музиката се появява още в най-ранна детска възраст – едва тригодишна тя вече е солистка в детски хор. По-късно учи пиано и солфеж, а след това завършва Музикалното училище в Плевен и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив с две специалности – дирижиране на народен хор и музикална педагогика.

Снимка: https://www.instagram.com

През годините певицата се утвърди като една от най-разпознаваемите български изпълнителки, превръщайки се в символ на успешното съчетание между фолклорни мотиви и съвременно звучене. Носител е на редица музикални отличия, сред които награди на телевизия ММ и БГ Радио.

Сред най-обичаните ѝ песни са „Ти“, „Мой ангел“, „Тебе да вземем“, както и модерните ѝ фолклорни проекти, които представят българската народна музика пред ново поколение слушатели.

Егор Крид

Егор Крид е роден на 25 юни 1994 г. в руския град Пенза с името Егор Николаевич Булаткин. Любовта му към музиката започва още като дете, вдъхновен от американския хип-хоп. На едва 17 години публикува първата си песен в YouTube, която бързо привлича вниманието на музикалната индустрия и му отваря пътя към голямата сцена.

По-късно подписва договор с музикалната компания Black Star и се превръща в една от най-разпознаваемите звезди на руската поп и хип-хоп сцена. Сред най-популярните му хитове са „Самая Самая“, „Невеста“, „Будильник“ и „Сердцеедка“.

Снимка: https://www.instagram.com

Повече за Нина Николина и магията на нейната музика вижте в следващото видео.