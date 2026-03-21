Даниел Бачорски е добре познат на българската публика с участието си в риалити формата Traitors: "Игра на предатели", където за пореден път демонстрира своя остър, стратегически ум. А честите му публични изяви със съпругата му Атанасия радват последователите им.

Съвсем скоро, Бачорски изненада аудиторията си и с още нещо - влезе в ролята на загадъчния Близнака в новия сериал на bTV - "Вяра, надежда, любов". Даниел Бачорски е изключително активен в социалните си мрежи и споделя моменти от ежедневието си със семейството. Той е почти навсякъде със своята съпруга и двамата много обичат да публикуват лични моменти от пътувания, романтични преживявания или просто разходка.

Днес, в забавно видео Бачорски танцува с любимата си жена и двамата изглеждат повече от щастливи, докато в един момент тя не се обръща рязко, за да го побутне изненадващо с тялото си в гръб към него. Точно тази част прави клипа още по-забавен и разбира се става ясно, че това е умишлена "импровизация" с весел и мотив и разчупване на атмосферата в социалната платформа Инстаграм.

Към веселото видео в профила си, Даниел Бачорски пише на английски:

"Понякога просто някой трябва да те побутне!"

Тълкуванието на тази публикация е, че в живота наистина имаме нужда от леко побутване, за да действаме и да постигаме целите си, а когато тази "активация" идва от близките, е още по-добре и със сигурност по-забавно.

