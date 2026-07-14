Вече са ясни двата града, които се съревновават за домакинство на Евровизия 2026 г. Изборът е между Бургас и София.

71-вия конкурс за песен на Евровизия ще се състои в България през 2027 г., след невероятната победа на DARA и песента й "Бангаранга".

Класиране

Първият етап от процеса на избор за град домакин включваше оценка на техническите спецификации на мястото, съответствието му с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и стандартите за продукция на конкурса за песен на Евровизия. След този етап от кандидатите отпаднаха Пловдив и Варна. Варна е и родното място на на DARA, но този факт не помогна за класирането на града.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари на общинските екипи за тяхната ангажираност и подготовка при разработването и представянето на кандидатурите на градовете им за домакинство на конкурса за песен на Евровизия 2027:

„Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития.“

Снимка: Reuters

Бургас или София?

Отпадналите от надпреварата градове, разбира се, имат своите предимства. През 2019 г. Пловдив бе обявен за Европейска столица на културата. Варна, от друга страна, е най-големият град и морски курорт на Българското Черноморие и от хиляди години се смята за важен икономически, транспортен и културен център.

Мартин Грийн, кавалер на Ордена на Британската империя, директор на конкурса за песен на Евровизия, изрази благодарност към двата града, които отпаднаха от процеса на подбор.

Кандидатурите на Бургас и София преминават към следващ етап от процеса.

Следващият етап включва оценка на кандидатурите на града домакин от международната работна група. Очаква се решението да бъде взето скоро и официално да бъде обявено през следващите седмици.