Зоопаркът във Варна има нов повод за радост. Най-новият му обитател е малко еленче лопатар, което се появи на бял свят през месец юни и вече привлича вниманието на посетителите със своята любопитна природа и очарователен вид.

Раждането на бебе елен лопатар винаги е специално събитие, защото тези грациозни животни впечатляват не само с красотата си, но и с интересния си начин на живот.

Еленът лопатар (Dama dama) е един от най-разпознаваемите видове елени в Европа. Произхожда от Средиземноморския регион, но днес се среща в много страни по света, включително и в България.

Най-характерната особеност на мъжките животни са техните широки рога, които приличат на лопатки и именно оттам идва името на вида. Рогата започват да се оформят през пролетта и всяка година падат, след което израстват отново.

Малките изглеждат като герои от приказка

Новородените лопатарчета се раждат с кафява козина, обсипана с бели петънца. Тази естествена окраска не е случайна – тя им помага да се сливат с околната среда и ги предпазва от хищници в дивата природа.

През първите седмици след раждането майката често оставя малкото скрито сред тревата или растителността, докато се храни наблизо. Това е напълно естествено и е част от стратегията за защита на малките.

Първите им рога израстват, когато навършат една година, но са шиловидни. Едва на 3-годишна възраст малките еленчетата получават рога с характерното лопатовидно разширение. „Лопатите“ растат с възрастта и достигат максималните си размери към 10-годишна възраст на лопатара.

Еленът лопатар е по-дребен, набит и с по-къси крака от благородния елен. Окраската му е червено-кафява през лятото с красиви светли петна и тъмносиво-кафява - през зимата. Не са рядкост и изцяло бели и черни. Понастоящем у нас се срещат около 6500 екземпляра в няколко ловни стопанства, като най-многобройни са в Източни Родопи.

Кога се раждат лопатарчетата?

Повечето елени лопатари раждат през май и юни у нас. Бременността продължава около осем месеца, а в повечето случаи на бял свят се появява едно малко. Раждането на близнаци е сравнително рядко явление.

Любопитното е, че през последните години именно юни се оказва месецът, в който Варненският зоопарк най-често съобщава за новородени лопатарчета. През 2024 г. там се роди друго малко еленче, което бързо се превърна в любимец на посетителите.

Още няколко часа след раждането малките могат да се изправят на крака и да следват майка си.

През първите месеци те се хранят основно с мляко, но постепенно започват да опитват трева, листа и други растителни храни.

Снимка: iStock

Възрастните лопатари могат да достигнат тегло над 80 килограма, а при добри условия живеят между 15 и 20 години.