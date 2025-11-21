Краят на червените бутони в настоящия девети сезон на „България търси талант“ настъпи. Тази неделя започва нов етап – полуфиналите, които ще бъдат излъчвани на живо в ефира на bTV. В три последователни недели от 20:00 ч. зрителите ще имат възможността да покажат чрез SMS гласуване симпатията си към своите фаворити от общо 36 участници, които заслужиха правото да се борят за място на големия финал. Той ще бъде на 14 декември на живо, а победителят ще спечели титлата „Талант на България“ и наградата от 90 000 лв.

Тази година кастингите на „България търси талант“ дадоха сцена на рекорден брой участници. Общо 150 таланти се осмелиха да покажат уменията си пред цяла България. Нелека беше задачата и на журито. Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов са били единодушни общо 82 пъти. Те казаха задружно „Да“ цели 71 пъти и бяха обединени в своето категорично „Не“ 11 пъти. Общо 120 участници получиха необходимия брой „Да“, за да продължат към следващия етап – извънредното гласуване на журито миналата неделя, чрез което бяха избрани и окончателните 36 полуфиналисти.

Всеки от членовете на журито показа и затвърди своя собствен стил в оценяването на участниците. Николаос се оказа най-взискателният с цели 62 пъти, в които каза „Не“. Въпреки това Цитиридис показа и своята чувствителност и не успя да сдържи сълзите си на няколко пъти, включително на изпълнението на Кристина Костова, за която даде своя златен бутон. Галена беше най-толерантна от всички с впечатляващите 124 „Да“, с които демонстрира, че вярва силно в таланта и уменията.

Катето Евро се доказа като най-емоционалния член на журито – просълзи се повече от шест пъти на моменти, изпълнени с човечност и любов, сред които предложението за брак, емоционалното изпълнение на песента „Сбогом моя любов“, танцът на Ивайло и Елис, които заслужиха златния бутон на актрисата. Юлиан Вергов пък беше най-аргументираният от звездната четворка. Актьорът не пропусна да обясни с уважение и внимание към всеки участник причините, поради които е решил да даде своето „Да“ или „Не“.

Тази неделя, 23 ноември, от 20:00 ч. на живо на голямата сцена на „България търси талант“ зрителите на bTV ще видят изпълненията на: танцова школа Creators, оперните певци вентролози Даниеле и Неймана, световния шампион по съвременна танцова техника Димитър Мирчев, певицата Сияна Зонева, китариста Теодор Джабраилов, въздушния акробат Анна Василевич, Бенда без име, актрисата Арина Шило, актьора Георги Костадинов, танцовото дуо „Балкански близнаци“, младия ентомолог Николай Димитров и детско-юношески народен хор „Жарава“. Към големия финал ще отидат само двама от претендентите тази вечер.

Първият е този, който получи най-висок вот на зрителите, а вторият ще бъде избран от журито измежду втория и третия по вот. Гласуването е само с SMS, а за един участник могат да се изпратят до 40 съобщения от едно устройство.

Списъкът с номерата за гласуване ще бъде обявен със старта на епизода на живо – в неделя от 20:00 ч. по bTV.

Всичко за „България търси талант“ можете да следите в страницата на предаването и в каналите му в социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Шоуто се заснема съобразно зелените практики за устойчива телевизионна и филмова индустрия, верифицирани от ALBERT в сътрудничество с BAFTA.

