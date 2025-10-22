Не винаги искаме дълбок философски замисъл във филмите, които гледаме. Понякога е достатъчно просто да бъдем изненадани от сюжет, който ни държи в напрежение до самия край и ни вълнува в истинския смисъл на думата. Ако търсите именно такъв тип филм, имаме перфектното решение за вас.

Подготвили сме десет от най-добрите заглавия в киното за 2025 г., получили високи оценки от зрители и критици, известни с неочаквани развръзки и изключително висок рейтинг.

Ето кои 10 филма да гледате точно сега:

Mickey 17

В бъдеще, където смъртта е преодолима чрез клониране, Микки е главен герой. Когато настъпва неговата смърт, спомените му се прехвърлят в ново тяло. Но при мисия на далечна планета нещо се обърква и остават две съществуващи негови версии. В ролите: Робърт Патинсън, Марк Ръфало, Тони Колет.

Снимка: Getty Images

Companion

Младо семейство се отправя с приятели към къща край езеро. Но идилията е само привидна - главната героиня Айрис усеща, че около тях дебне някаква опасност. Филмът смесва психологически трилър и хорър, с неочаквани обрати.

Снимка: Getty Images

The Gorge

Снайперист и наблюдател са изпратени на отдалечена мисия, изолирана от света. Комуникацията между тях е забранена, но в самотата се ражда неочаквана и ценна връзка.

Снимка: Getty Images

Revelation

Южнокорейски мистериозен трилър. Пастор, който води тих и спокоен живот и детектив, преследван от паранормални явления, тръгват по следите на серийни убийства. Колкото по-дълбоко навлизат, толкова повече религиозните символи се превръщат в смъртоносни улики.

Снимка: Getty Images

Electric State

Алтернативна Америка през 90-те години, след война с изкуствения интелект. Мишел получава мистериозно съобщение от изоставен робот и тръгва на пътешествие през изоставени земи. Базиран на илюстрован роман.

Снимка: Getty Images

Opus

Легендарен композитор кани шестима избрани гости в имението си. Това, което започва като музикално събитие, бързо се превръща в кошмар. С психологически хорър елементи, филмът напомня за „Призрачната нишка“ с нотки на „Гетаут“.

Снимка: Getty Images

The Black Suitcase is a Double Game

Шпионски трилър с Кейт Бланшет. Секретна правителствена операция е застрашена от изтичане на информация. Главната героиня се оказва между дълг, любов и предателство. Изненадващ обрат разкрива скритите мотиви на героите.

Снимка: Getty Images

Red Silk

Руски исторически трилър. През 1927 г., по Транссибирската железница, китайски агенти транспортират тайни документи. Смесица от политически заговори, предателства и емоции. Филмът пресъздава реални събития с кинематографска елегантност.

Снимка: Getty Images

Monkey

Комедиен хорър по разказ на Стивън Кинг. Страшна детска играчка - маймунка с чинели предизвиква серия смъртоносни инциденти. Десетилетия по-късно героите се опитват да прекъснат проклятието.

Снимка: Getty Images

The Collapse of the World

Вирус започва да поразява първо богатите - милиардери, милионери, после всички с високо състояние. Наследницата Лаура не иска да умре заради богатството си и започва разследване. Смела критика на социалните йерархии с хорър атмосфера.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK