Запомнящи се, култови, интересни, любопитни - всяко определение за репликите класика от българските филми ще е малко. Защото тези кратки фрази са надминали границата на времето и са влезли в съзнанието на публиката, която и досега ги използва при всеки удобен случай. 30 златни реплики от култови български филми По стъпките на Невена Коканова - първата дама на българското кино (СНИМКИ+ВИДЕО) Дори след смъртта си, Коканова остава символ на чест, скромност, талант и човешко достойнство - Ай сиктир, ще й свиря десет дена под прозореца! Да не е Лайза Минели? ("Оркестър без име", 1982) - Когато татко се ядоса на мама, чупи чаши. Това е, защото жена не се удря. Ама е по-скъпо. (“Таралежите се раждат без бодли”, 1971)

- Риба, ама цаца... - Цаца, ама риба!

(“Кит”, 1970)



- Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто е да го направиш.

(Мъжки времена, 1977) - Имам да спя още 10 минути и идвам.

("С деца на море", 1972)

- Ай, ожени се, че да има време да се разведеш.

(“Мoмчето си отива”, 1972)





- А какво е командировка?

- Когато ти плащат, е командировка, а когато ти си плащаш, е курорт.

(“С деца на море", 1972 г.)





- Турското ни кафе е виетнамско.

("Селянинът с колелото", 1974)

- Въх, уби мъ!

("Криворазбраната цивилизация", 1975)





- Аз, например може и да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам.

("Вилна зона", 1975)

- Ау, ти знаеш ли че имаш страшни очи!

("Дами канят", 1980)

- Паднал й бил гласът! Ами че наведи се да си го вземеш!

("Оркестър без име", 1982)





- Ти какво си мислиш, ма? И ние пушим цигари "Кент" и ядем бонбонки "Тик-Так"!

("Оркестър без име", 1982)

- Абе, Гоше, ще оглушеем с това твое думкане, бе! Здравето ми взе! Ти мани ме мене, ами кокошките спряха да снасят, при 20 кокошки – яйца от пазара купувам! Аз и на война съм бил, ама такова чудо! Бомбардират, бомбардират, па спрат. Какво беше това чудо, какво беше това изкуство?

("Оркестър без име", 1982)





- Вземи ме, лодкарьо, на своята ладия лека!

("Дами канят", 1980)





- Ама и между софиянците имало големи серсеми.

- Има. Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има.

("Баш Майстора на море", 1982)





- Кокошка може да долети отвсякъде, яйце не!

("Господин за един ден", 1983)





- Парите са тор, от която изникват красиви цветя.

("Опасен чар", 1984)





- Икономията е майка на мизерията.

("Опасен чар", 1984)

- Не, дарлинг, ти си трезва като малко пухкаво пингвинче. ("Опасен чар", 1984)

- Вече не се казва да построим кочина, вече се казва да реализираме кочина! ("Опасен чар", 1984)

- Как може истината да се дели на две? Тя цялата истина е една. Аз на това ги уча всеки ден, че всички деца са равни. Поне докато са в училище.

("Вчера", 1988)





- Това какво е?

- Куче. Куче-касичка. - Куче? Старомодно… - Имаме модерни! Зар-касичка и шлем-касичка. - Това куче защо е зелено? - Това е крокодилче! - Така ли? Защо не пише? - Заяжда. От влагата… - Лошо! Лошо, другарю… - Седларов. - Лошо, Седларов, лошо!

("Опасен чар", 1984)

- То от кино не се забременява!

("Вчера", 1988)

- Бийтълс… Бийтълс… К’ви са тия маймунски танци, вземете изтанцувайте по един валс, покажете че сте млади хора!

("Вчера", 1988)

- Не съм казвал, но пак повтарям.

("Вчера", 1988)

- Няма да си играем тука на абстрактен хуманизъм. Сега ще видите вий, кон боб яде ли!

("Вчера, 1988)

- Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път!

("Куче в чекмедже", 1982)