Запомнящи се, култови, интересни, любопитни - всяко определение за репликите класика от българските филми ще е малко. Защото тези кратки фрази са надминали границата на времето и са влезли в съзнанието на публиката, която и досега ги използва при всеки удобен случай. 

30 златни реплики от култови български филми 

- Ай сиктир, ще й свиря десет дена под прозореца! Да не е Лайза Минели?
("Оркестър без име", 1982)
 
- Когато татко се ядоса на мама, чупи чаши. Това е, защото жена не се удря. Ама е по-скъпо. (“Таралежите се раждат без бодли”, 1971)
 
- Риба, ама цаца...
- Цаца, ама риба!
(“Кит”, 1970)

- Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто е да го направиш.
(Мъжки времена, 1977)
 
- Имам да спя още 10 минути и идвам.
("С деца на море", 1972)
 
- Ай, ожени се, че да има време да се разведеш.
(“Мoмчето си отива”, 1972)

- А какво е командировка?
- Когато ти плащат, е командировка, а когато ти си плащаш, е курорт.
(“С деца на море", 1972 г.)

- Турското ни кафе е виетнамско.
("Селянинът с колелото", 1974)
 
- Въх, уби мъ!
("Криворазбраната цивилизация", 1975)

- Аз, например може и да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам.
("Вилна зона", 1975)
 
- Ау, ти знаеш ли че имаш страшни очи!
("Дами канят", 1980)
 
- Паднал й бил гласът! Ами че наведи се да си го вземеш!
("Оркестър без име", 1982)

- Ти какво си мислиш, ма? И ние пушим цигари "Кент" и ядем бонбонки "Тик-Так"!
("Оркестър без име", 1982)
 
- Абе, Гоше, ще оглушеем с това твое думкане, бе! Здравето ми взе! Ти мани ме мене, ами кокошките спряха да снасят, при 20 кокошки – яйца от пазара купувам! Аз и на война съм бил, ама такова чудо! Бомбардират, бомбардират, па спрат. Какво беше това чудо, какво беше това изкуство?
("Оркестър без име", 1982)

 
- Вземи ме, лодкарьо, на своята ладия лека!
("Дами канят", 1980)

- Ама и между софиянците имало големи серсеми.
- Има. Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има.
("Баш Майстора на море", 1982)

- Кокошка може да долети отвсякъде, яйце не!
("Господин за един ден", 1983)

- Парите са тор, от която изникват красиви цветя.
("Опасен чар", 1984)

- Икономията е майка на мизерията.
("Опасен чар", 1984)
 
- Не, дарлинг, ти си трезва като малко пухкаво пингвинче.
("Опасен чар", 1984)
 
- Вече не се казва да построим кочина, вече се казва да реализираме кочина!
("Опасен чар", 1984)
 
- Как може истината да се дели на две? Тя цялата истина е една. Аз на това ги уча всеки ден, че всички деца са равни. Поне докато са в училище.
("Вчера", 1988)

- Това какво е?
- Куче. Куче-касичка.
- Куче? Старомодно…
- Имаме модерни! Зар-касичка и шлем-касичка.
- Това куче защо е зелено?
- Това е крокодилче!
- Така ли? Защо не пише?
- Заяжда. От влагата…
- Лошо! Лошо, другарю…
- Седларов.
- Лошо, Седларов, лошо!
("Опасен чар", 1984)
 
- То от кино не се забременява!
("Вчера", 1988)
 
- Бийтълс… Бийтълс… К’ви са тия маймунски танци, вземете изтанцувайте по един валс, покажете че сте млади хора!
("Вчера", 1988)
 
- Не съм казвал, но пак повтарям.
("Вчера", 1988)
 
- Няма да си играем тука на абстрактен хуманизъм. Сега ще видите вий, кон боб яде ли!
("Вчера, 1988)
 
- Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път!
("Куче в чекмедже", 1982)

- Само от добър приятел се става качествен предател.
("Вчера", 1988)

- Като говориш с мен, ще мълчиш!
("Дами канят", 1980)

