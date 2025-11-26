Грейс Ричардсън беше избрана за "Мис Англия" и стана първата гей носителка на титлата. Тя споделя, че през ученическите си години е била подложена на непрестанен тормоз заради сексуалната си ориентация, ръст и цялостна визия. Въпреки това новата мис успява да преодолее негативните коментари и нападките, като заявява, че е игнорирала всичко, което са ѝ казвали, и е успяла да сбъдне мечтите си.

Талант, воля и ново начало - как мечтите се сбъдват?

Грейс Ричардсън стига до финала на конкурса, където е сред 12-те най-добри участнички. Първоначално планирала да покаже балетния си талант, тъй като е завършила обучение в музикален театър. Седмица след включването си в надпреварата обаче тя си счупва крака и е принудена да изостави балетното изпълнение. Вместо това решава да се представи с пеене и изпълнява песента „Never Enough“ от филма „The Greatest Showman“, с което впечатлява журито и печели титлата. С победата тя получава възможността да представи Англия на международния конкурс Miss World през 2026 година.

Защо тази победа е важна?

Постижението на Грейс Ричардсън е пример за приемане и равенство. Тя доказа на хората, че човек може да повярва в себе си и да успее, дори ако е преживял дискриминация и отхвърляне. Толерантността и разбирането са на първо място.

„Игнорирах всичко негативно, което ми казваха, и всъщност сбъднах мечтите си", категорично заявява Грейс Ричардсън.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOК