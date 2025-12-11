С напредването на възрастта миглите често започват да изтъняват, изправят се или губят пигмент. Ето защо изборът на правилната спирала е от огромно значение за зрелите очи. Ако към това се прибави и фактът, че чувствителността на очите се увеличава след 50-годишна възраст, формули, които са нежни, подхранващи и лесни за премахване, стават по-важни от всякога.

Според известния гримьор Ник Бароуз, честа грешка, която правят зрелите жени е да се фокусират прекалено върху обема на спиралата. „Много по-добре е да изберем дефинираща четка, за да получите дължина на миглите“, препоръчва той. „Прекаленият обем привлича вниманието към бръчките около очите.“

Ето какво съветват още специалистите, посочвайки конкретни марки и давайки и няколко практични съвета.

Chanel Inimitable Mascara

Истински „тих лукс“ за миглите. Прецизната четка разтваря дори най-фините косъмчета, осигурявайки чиста дефиниция, мек обем и повдигане. Сместа от няколко вида восък добавя лек блясък, който озарява и отваря очите - което я прави особено подходяща за зрели клепачи.

Подходяща за: дефиниция, естествено изглеждащи мигли

Clinique High Impact Mascara

Идеална за чувствителни очи, спиралата осигурява на миглите обемен и дълъг вид без дразнене. Формулата, тествана от офталмолози, е без аромати и минерални масла и е предпочитана от носещите контактни лещи.

Подходяща за: чувствителни очи, обем, дължина

Clé de Peau Beauté Perfect Lash Mascara

Осигурява на всяка мигла усещане за лукс. Уникалната квадратна четка разресва миглите без усилие, осигурявайки отделяне, извивка и дължина. Зрелите очи ще оценят нежната, ефективна формула, която помага за защитата на миглите и максимално „отваряне“ на очите.

Подходяща за: дължина, извивка

Thrive Causemetics Liquid Lash Extensions Mascara

Фаворитът на експертите! Базиран е на полимери, които „прегръщат“ извивката на миглите и максимално ги удължават. Формулата е особено подходяща за зрели очи благодарение на хидратиращите си съставки като рициново и масло от ший, както и заради лесното отстраняване само с вода.

Подходяща за: вид на изкуствени мигли

Beauty Pie Wrap Star Tubing Mascara

Ако често се сблъскваме с проблем като размазването на грима, то тази спирала заслужава място в ежедневната ни рутина. Технологията Absolutube оформя гъвкави, леки „тръбичка“ около всяка мигла, за да увеличи дължината, извивката и дефиницията. Освен това формулата се отстранява лесно с топла вода, без триене.

Подходяща за: дълбоко разположени очи

Как най-добре да се нанася спирала

Според професионалистите всичко започва с правилните инструменти – като добра извивачка за мигли. Фокусът трябва да е върху външните ъгли. Именно там трябва да нанесем и допълнителен слой спирала – за още по-видимо „повдигане“ на очите.

Колко често трябва да се сменяме спиралата

На всеки три до шест месеца за максимална безопасност, въпреки че може да бъде изкушаващо да използвате любимата си по-дълго. Повечето продукти имат изрично посочена дата на опаковката.

Безопасни ли са „тюбинг“ спиралите

Идеален вариант са за зрели или чувствителни очи. Този вид иновативен вид спирала (tubing mascaras) обвиват всяка мигла в гладка полимерна „тръбичка“, която не се лющи и не попада в очите. Често се отстранява лесно само с топла вода - което означава значително по-малко триене върху деликатните клепачи и мигли.“

Още съвети за това как да нанесем правилно спиралата върху миглите си - във видеото:

