Тази седмица в „Ергенът“ предстоят нови събития и поредица от преживявания, които ще променят динамиката в отношенията между участниците и ще провокират лавина от емоции както сред тях, така и сред зрителите на bTV.

Гледайте следващите епизоди на „Ергенът“ – от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV и 1 ден преди ефир онлайн на VOYO!

От тази вечер в романтичното риалити отново има нови правила – ергените вече ще бъдат напълно равнопоставени, фокусът се измества изцяло към връзките и потенциала за истинска любов. Докато Кристиян, Марин и Гатев напредват уверено, Стоян остава в пауза с последни три дни за вътрешен катарзис – време, което може да се окаже решаващо. Как ще бъде приета тази новина от участниците и до какво ще доведе тя, предстои да разберем.

Последствията от отсъствието на Стоян и появата на Гатев

Вторник вечер ще разкрие пред зрителите какво е настроението в имението след необичайната изминала седмица, а именно отсъствието на Стоян и появата на Гатев. Темата не спира да занимава дамите, а някои от тях влизат в доста остри пререкания. Най-обсъждана от дамите пък е Илияна, която се разкъсва между разума и сърцето си. Липсата на Стоян започва да й тежи все повече, а чувството за вина заради близостта ѝ с Гатев не ѝ дава покой. Макар да е уверена, сияеща и все по-привлечена от Гатев, сянката на Стоян остава. Въпросът вече не е дали има чувства – а към кого са те в действителност.

Освен Илияна още три от дамите ще търсят отговори на своите въпроси. Това са Михаела, Алия и Елеонора, които ще имат възможност да отидат на индивидуална среща със „своите“ ергени. А на тези срещи всичко може да се случи… и то наистина се случва.

Снимка: Филип Станчев

Тройни срещи

В сряда всеки от ергените ще излезе за първи път на „тройна среща“ с две дами по свой избор, но ще приключи вечерта само с една от тях. Дамата на Гатев ще получи специален подарък – бижу, носещо послание. Една от дамите на Марин ще сподели, че е имало целувка, което ще постави под въпрос доверието на Михаела и ще се превърне в емоционален тест за отношенията им. Дамата на Крис ще си отговори на много въпроси, които ще предизвикат поредица от разговори, събития и реакции, както и поредица от донякъде неочаквани действия в четвъртък вечер преди и по време на Церемонията на розата.

Кулминацията в „Ергенът“ тази седмица настъпва със завръщането на Стоян. Изправен пред новата реалност в имението и развилата се близост между Илияна и Гатев, той ще трябва да се справи с последствията от своето отсъствие. Напрежението достига връхната си точка по време на Церемонията на розата, този път поверена само на един от ергените. Решението, което предстои, може да преобърне напълно посоката на любовното приключение.

Откровенията на Стоян

Докато се чудехме ще се завърне ли ексцентричният ерген в риалити шоуто, самият той даде отговор на въпроса. Стоян сподели кратко видео в социалните мрежи, в което разказва какво точно е правил по време на своеобразната си "отпуска".



"Използвах това време, за да преработя всички неща, които преживях - и не за да се затварям в себе си и да се самосъжалявам. Точно обратното! Имах нужда да помисля над нещата, които ми се случиха за толкова кратко време и как бих могъл да извлека най-доброто от всичко. Да науча уроците, които ми бяха дадени."

Любопитни моменти от случилото се в "Ергенът" до момента - вижте във видеото: