"Ергенът" 5 е предаване, в което всичко може да се преобърне за минути - от любов до скандал. От трима ергени - до изчезването на един от тях, след емоционален срив. Да, понякога нещата ескалират и всичко се променя, но и за всеки проблем има решение. В този ред на мисли - ще се завърне ли Стоян в предаването или след тези осем дни почивка няма да го видим повече.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Той разкри душата си пред хиляди зрители без страх

Ергенът Стоян изчезна от предаването след емоционална криза, в която разкри как се чувства - тъжен, объркан и стресиран. Случващото се му е натежало и това определено се е отразило на неговите вътрешни усещания и поведение.

Да, обаче, брокерът не предупреди фаворитката си Илияна за този свой ход на действие, нито пък й остави писмо, следа, нещо, за което да се хване. Тя е объркана и дори обидена от решението му и не може да спре да мисли дали той все пак ще се завърне в имението.

Алия го защитава, другите го нападат

Повечето момичета не одобриха решението на Стоян и веднага побързаха да го обвинят и да нарекат чуствата му проява на слабост и грешка спрямо Илияна. Алия бе една от малкото, която го защити и успя да се постави на негово място. Това събити, разбира се, вся огромен смут и нямаше как бързо да не се превърне в една от най-коментираните теми.

Сега, когато Геоги Гатев е вече в играта, нещата стават тотално различни и това ни кара да се замислим дали изобщо Стоян ще реше да се върне. А щом разбере, че избраницата му Илияна е излизала с Гатев? Ще може ли да й повярва отново или пък ще напусне предаването завинаги?

Вие как мислите - ще видим ли синеокия брокер отново?

Ще се завърне ли Стоян в "Ергенът" 5 Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

