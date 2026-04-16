Ако има нещо, с което "Ергенът" успява най-вече да забавлява зрителите, това са култовите и често неочаквани изказвания на участниците. Защото те са искрени и породени изцяло от ситуацията и емоцията на момента.

Изключение не прави и епизод 29 на романтичното риалити!

Любомира: "Осъзнавам, че съм влюбен в момента, в който се вдетинявам. Държа се като дете – нахилена и лигла."

Крис за Мартина: "Разплаках я от смях. Хубаво е, че не съм ѝ скучен."

Марин за Мартина: "Ти изглеждаш всичко друго, но не и притеснителна."

Любомира за Марин: "Не знам дали ще го заведа на село, но защо пък не, ако нещата се развият добре. Но със сигурност ще му дам един пакет телешко да си сготви."

Крис за целувката с Мартина: "Не го планирах, когато е неочаквано, най-добре се случват нещата."

Мартина за Крис: "Накара ме да се чувствам като желана жена!"

Михаела: "Започва да става тегаво – когато имаш чувства към някого, но виждаш, че той си е прекарал много добре с някоя друга. Все по-трудно ми е да ги приемам тези неща."

Мартина към Крис: "Дръж ме да не падна, здраво ме дръж! Обещаваш ли?"

Любомира за Марин: "Трудно му е да балансира между много жени, но иска да ме вкара в уравнението."

Крис: "Абстрахирам се от това как се чувствам, по-важно е къде се намирам."

Алия за Георги Гатев: "Той е топ! Усмихнат, галантен, абе, всичко е топ!"

Илияна за Георги: "Изглежда ми естествен. И вече разбуни духовете в имението."

Мануела: "Доста от жените, които не имат неясно отношения с ергените, се оглеждат в Гатев и това със сигурност ще донесе доста смут и стрес. Ще настане пълен хаос."

Румяна: "С Гатев се чувствам по-спокойна, докато с Марин съм на тръни."

Елизабет към Крис: "Ако искаш по-семейно ориентирана жена, няма да я намериш в лицето на Елеонора. Но ако търсиш нещо по-пленяващо, завладяващо, краткосрочно, именно Елеонора е твоят човек."

Гатев към Алия: "Аз съм твоята вселена?"

Алия към Гатев: "Мога спокойно да си говоря с теб, защото ти си пич

Знам, че той изпитва симпатия към мен, личи му."

Елеонора: "Никога не може да има две кралици. Винаги е една."

