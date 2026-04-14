Освен с напрежение и неочаквани обрати, 27 епизод на „Ергенът“ 5 ще се запомни и с изключително колоритните изказвания на участниците. Реплики, които варират между ирония, сарказъм и неподправена емоция, превърнаха някои моменти в истински телевизионни бисери.
Най-забавните изказвания в епизод 27 на романтичното риалити
Цветелина
„Стоян го няма! Прикрил се е, не може да сменя гуми!“
Бетина
„Силно се надявам причината Стоян днес да не е тук, да не е това, че не шофира. Хората, които не шофират и не могат да плуват са ми много странни!“
Любомира към Марин и Крис
„Поне изглеждате добре, ако не друго.“
Татяна
„Тогава щяхме ние да се разсъблечем, ако трябваше да разсейваме. Но може да отидем и да седнем всички върху колата на Марин, за да не може да я вдигне.“
Водещия
„Roadtrip-а може да се превърне в разходка.“
Цветелина към Крис
„Дошъл ти е акъла.“
„Лъха на мъж!“
Марин
„Малкото телце на Пламена по навик започваше да туърква.“
Румяна
„Не мога посмъртно да прекъсна Нурджан. Тя е като прогнозата за времето – докато не свърши, не спира!“
Румяна за Пламена
„Нейното духовно животно е скъпа котка.“
