Освен с напрежение и неочаквани обрати, 27 епизод на „Ергенът“ 5 ще се запомни и с изключително колоритните изказвания на участниците. Реплики, които варират между ирония, сарказъм и неподправена емоция, превърнаха някои моменти в истински телевизионни бисери.

Най-забавните изказвания в епизод 27 на романтичното риалити

Цветелина

„Стоян го няма! Прикрил се е, не може да сменя гуми!“

Бетина

„Силно се надявам причината Стоян днес да не е тук, да не е това, че не шофира. Хората, които не шофират и не могат да плуват са ми много странни!“

Любомира към Марин и Крис

„Поне изглеждате добре, ако не друго.“

Татяна

„Тогава щяхме ние да се разсъблечем, ако трябваше да разсейваме. Но може да отидем и да седнем всички върху колата на Марин, за да не може да я вдигне.“

Водещия

„Roadtrip-а може да се превърне в разходка.“

Цветелина към Крис

„Дошъл ти е акъла.“

„Лъха на мъж!“

Марин

„Малкото телце на Пламена по навик започваше да туърква.“

Румяна

„Не мога посмъртно да прекъсна Нурджан. Тя е като прогнозата за времето – докато не свърши, не спира!“

Румяна за Пламена

„Нейното духовно животно е скъпа котка.“

