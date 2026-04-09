В "Ергенът" 5 вече има драматични обрати, емоционални висоти и падения, откровени признания и горещи сълзи. Момичетата стават все по-откровени, ергените объркани, а ситуацията - сложна. Но кои бяха най-култовите изказвания от еп. 26 на предаването?

Крис

"Аз имам бански на маргаритки!"

Крис

"Татяна и Елеонора са типичния пример как едно приятелство се пропуква!"

Марин

"И аз не харесвам поведението на Алия!"

Снимка: Филип Станчев

Михаела

"Аз си стоях отстрани и им наблюдавах сеира!"

Елеонора към Крис

"Да не ти идва много дистанцията?"

Снимка: Филип Станчев

Елеонора към Крис

"Ако не бях тук, щеше да имаш проблем!"

Цветелина

"На Стоян му липсва възпитание!"

Снимка: Филип Станчев

Крис

"Мануела успя да ми почеше егото!"

Мануела

"Тук вече ревностите избиват, всичко избива!"

Алия

"Аз бягам от стабилността!"