В "Ергенът" 5 вече има драматични обрати, емоционални висоти и падения, откровени признания и горещи сълзи. Момичетата стават все по-откровени, ергените объркани, а ситуацията - сложна. Но кои бяха най-култовите изказвания от еп. 26 на предаването?
Крис
"Аз имам бански на маргаритки!"
Крис
"Татяна и Елеонора са типичния пример как едно приятелство се пропуква!"
Марин
"И аз не харесвам поведението на Алия!"
Михаела
"Аз си стоях отстрани и им наблюдавах сеира!"
Елеонора към Крис
"Да не ти идва много дистанцията?"
Елеонора към Крис
"Ако не бях тук, щеше да имаш проблем!"
Цветелина
"На Стоян му липсва възпитание!"
Крис
"Мануела успя да ми почеше егото!"
Мануела
"Тук вече ревностите избиват, всичко избива!"
Алия
"Аз бягам от стабилността!"