Екзотична визия, изкусителни тоалети, предизвикателно поведение и 12 пластични операции – така накратко може да бъде описана Санта Китана. Въпреки че напусна „Ергенът“, тя остава една от най-атрактивните и обсъждани участнички в петия сезон на романтичното риалити.

Нейната запазена марка са дръзките тоалети, които оставят малко на въображението – ефирни рокли от дантела, подчертаващи фигурата ѝ. С подобна визия тя влезе с гръм и трясък в предаването, заявявайки: „Не съм лесна, не съм тортичка за хапване, по-скоро съм горчив сос“. Излезе също толкова впечатляващо – с провокативен черен аутфит. Миналата седмица, по време на Церемонията на розата, именно Санта Китана остана без цвете, но прие отпадането достойно и си тръгна с високо вдигната глава.

Извън „Ергенът“ 32-годишната танцьорка, чието истинско име е Кристина Шидерова, продължава да провокира и да привлича внимание. Тя запазва съблазнителния си стил, но показва и друга своя страна – тази на истински хамелеон, когато става дума за визия. В социалните мрежи Китана демонстрира как изглежда като блондинка и попита последователите си:



„Руса, кестенява или натуралния ми тъмен цвят?“

Смяната вероятно се дължи на перука, тъй като само часове по-късно тя отново се появи с тъмна коса. В провокативното видео като блондинка Китана не пропусна да покаже и червено бельо, оставайки вярна на стила си.

Естественият ѝ цвят е тъмнокестеняв, но през годините тя е експериментирала и с черно, и с червено. Последователите ѝ бързо се включиха с мнения – според някои с тъмна коса прилича на Кристина Димитрова, други смятат, че русото ѝ придава по-свеж вид, а трети одобряват честите ѝ трансформации:

„Нищо не е последно. Една многопластова жена като теб цял живот ще търси своята идентичност – и тя ще бъде различна всеки път. Дерзай!“

