"Ергенът" 5 е едно истинско романтично приключение, в което събитията са динамични, а емоциите стават все по-силни. След появата на Георги Гатев момичетата бяха в шок, а ергените изобщо не предполагаха какво се случва. Ето кои бяха най-култовите изказвания на участниците в еп.28 на предаването.
Руми
"Вече си безработен, приеми го!"
Мартина
"Аз имам и висше образование, моето момче!"
Мартина
"Големи са хищници жените!"
Цвети Велева
"Аз знам, че Георги ще стигне до мен и ще се опари!"
Георги Гатев към Илияна
"Знаеш, че жената избира!"
Любомира
"Стоян го няма, но Гатев е тук, така че браво, Илиянче!"
Цвети Велева
"Ако искам някой мъж и Господ да слезе - няма да ме спре!"