Една от любимите участнички на зрителите в "Ергенът" 5 облече булчинска рокля преди финала на романтичното риалити. Михаела, една от фаворитките на най-младия ерген този сезон - Марин, показа на своите фенове как ще изглежда в булчинска рокля. 23-годишната дизайнерка очарова не с една, а с над 10 разкошни визии за сватба.

Снимки на Михаела в булчински тоалети се появи в профилите в социалните мрежи на българска дизайнерка, която представи своята дамска сватбена колекция. Участничката в "Ергенът" 5 позира в красивите рокли на бранда, като редом до нея застана и Поли Недкова - жената до първия ерген на България - Виктор Стоянов.

Впечатление прави разнообразието от рокли, в които е снимана Михаела - от различни деколтета и дължини на полата до всякакви разновидости от текстури и материи. Едно е ясно - всички стилове ѝ отиват!

За фотосесията тя избра ефирен кок с нежни детайли около лицето. Прическата остава една от най-харесваните класики десетилетия наред сред булките по цял свят, защото подхожда на почти всяко деколте, кройка на гърба и стил на роклята.

Младата дизайнерка облече и един по-нетипичен тоалет за булка - гащеризон, който отново ѝ стоеше чудесно.

Към момента Михаела се оформя като една от най-обсъжданите дами в петия сезон на "Ергенът". Още от самото начало тя влиза в предаването с ясна цел – да спечели сърцето на Марин, когото познава бегло отпреди шоуто. Именно този предварителен интерес я мотивира да кандидатства и да се включи в риалити формата.

Марин демонстрира подчертано внимание към нея, като търси компанията ѝ и създава по-интимна връзка – включително тя е първото момиче, което той целува в предаването.

С развитието на сезона отношенията им стават все по-дълбоки. Двамата имат няколко по-лични срещи, в които обсъждат теми като любовта и емоционалната близост, а химията между тях става все по-очевидна.

Поведението на Михаела ясно показва, че тя вече изпитва силни чувства към Марин, като дори смята, че е на ръба на влюбването. Това личи от езика на тялото ѝ – тя реагира емоционално при срещите им, търси погледа му, слуша го внимателно и започва да проявява ревност към останалите участнички.

Въпреки силната връзка между тях, ситуацията остава напрегната, тъй като конкуренцията в предаването е сериозна и Марин продължава да общува и с други жени. Това създава напрежение и несигурност за Михаела, която трябва да се бори за вниманието му до самия край.

Ще я видим ли в бяла рокля и в "Ергенът" - предстои да разберем.