Настъпва най-вълнуващият момент в „Ергенът“ 5 - церемонията на розата. Всички тръпнат в очакване – с изключение на Татяна и Илияна, които имат сигурни рози, тъй като те са "кралиците на церемонията".

За един участник тази церемония е още по-специална и непредвидима – новия ерген Георги Гатев. Той тепърва се ориентира в ситуацията и предстои да разбере кой ерген към кое момиче има намерения.

Все пак, той няма колебания и първият му избор е Алия. Дамата остава доволна, но и не скрива разочарованието си от Марин. „Той ми даде пълен игнор“, казва тъжно тя.

Снимка: Филип Станчев

Марин от своя страна споделя, че си е „научил урока“ – да отказва на неподходящите за него хора. И да дава на тези, на които „си струват“. Ето защо той поднася първата си роза на Михаела. Следва, очаквано, Любомира.

Любомира обаче е избрана и от ергена Гатев, който, по всичко изглежда, се ориентира бързо в ситуацията. Изненадващо обаче, актрисата отказва – с аргумента, че иска да приема рози само от един човек.

Изключително любопитна е ситуацията с Румяна – след като се почувства пренебрегната от Марин, тя насочва интереса си към Георги Гатев, който без колебание ѝ поднася роза. Но, изглежда, че самият Марин не се е отказал от нея и също пожелава да ѝ подари цвете. Но реакцията на Руми е неочаквана...

Какъв обаче е изборът на Крис? Дали само Елеонора е в сърцето му? И къде остава Мартина? И кое е момичето, което напусна завинаги имението на любовта – гледайте във видеото: