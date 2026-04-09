В имението на любовта в "Ергенът" 5 драматичните обрати продължават! След като и този път Марин покани Михаела на среща, Алия е още по-объркана и разколебана. Какво призна обаче тя- прочетете надолу в статията.

"Имам нужда от съвет"

След като Марин и Михаела отидоха на среща, Алия побърза да потърси съвет от Любомира, Пламена и Цветелина. Тя сподели, че вече се чувства все по-объркана от поведението на Марин. Самата тя признава, че сякаш бяга от емоционалната стабилност, когато я открие, но защо?

Бащата е в основата на всичко

Красавицата направи доста изненадващо и емоционално признание, когато реши да сподели на момичетата, че всъщност още от малка не е била близка с баща си. Той й показвал близост, когато пожелае и точно заради това, Алия е свикнала да възприема любовта като една колеблива емоционалност, която за минути може да се превърне в дистанция и хлад. Недостъпността, която нейният баща е демонстрирал в детството, я прави несигурна и трудно доверяваща се на мъжете.

Това е и причината, зеленооката художничка да бяга, когато усети, че може би някъде, с някого има стабилност и потенциал за здравословни отношения. Защото, когато си свикнал на хаотични отношения, приближаване и отдръпване, емоционална недостъпност и несигурност - то тогава наистина е трудно да се впуснеш с лекота в нещо на пръв поглед сигурно и безопасно. Сложно е, тъй като е непознато, а всяко непознато нещо води до първоначално отдръпване от страх и колебание.

Марин не харесва поведението на Алия

Дали Алия ще успее да се справи с тези страхове и да избере здравословната, стабилна любов в живота си - надяваме се и предстои да разберем. Марин обаче сякаш изглежда все по-привлечен от Михаела и на срещата им дори й признава, че не харесва особено поведението на Алия, която по негови думи "много бърза".