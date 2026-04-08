"Марин е като момченце, на което му предлагат от 20-ина играчки да си избере една, а на него му се иска да вземе всичките - и най-новите и лъскави, и по-старите, поизтъркани и прашлясали. Михаела да бяга далеч от него." Алия или Михаела - кого предпочитат зритлеите за Марин?

Алия все повече демонстрира сериозни емоции към Марин. За да му ги сподели тя дори написа писмо. Дали обаче това е правилният път към сърцето му - вижте във видеото.

Алия или Михаела?

И докато най-младият от ергените все още се чуди на кого да даде сърцето си, ние попитахме феновете на романтичното риалити коя е по-подходяща за него.

А ето и част от коментарите, с които ни отговорихте.

Коментарите

"Алия, хитра, нахална, невъздържана кака"



"Алия е страст, а Михаела нежност!С Алия е секс, а с Михаела любов!Нека видим какво предпочита Марин!"

"Малкият не се е наиграл, изобщо не е готов за сериозни отношения и семейство."

"100% с Алия, с Михаела чак ми стана смешно, че той я целува, а тя стои със скръстени ръце."

"Явно му е скучно на Марин и ги почна една след друга. Вече не го слуша главата, особено с Алия. Свършиха ли момичетата за него?"



Коя от двете ще избере Марин - предстои да видим.

Всичко най-интересно следете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".