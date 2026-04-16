Георги Гатев, операторът зад кадър, официално се превърна в четвъртия ерген, който влиза с ясна цел – да се бори за сърцето на една конкретна дама.
Кой е Георги Гатев?
Оператор и авантюрист, Георги Гатев е изненадата на пети сезон на "Ергенът".
- Георги е на 30 години.
- Камерата е истинската му страст. С нея разказва истории
- Втора година той е част от операторския екип на „Ергенът“
- Снимал е и "Островът на 100-те гривни".
- Заснема реклами и инфлуенсърски клипове.
- Не крие, че често се радва на женско внимание.
- Хобитата му са риболов и пътувания.
Снимката, която Диляна Попова му прави
Влизането на Гатев е прецедент в историята на предаването в България. Към момента той е свободен по сърце и по дух. Влиза в "Ергенът" с конкретни намерения към Илияна.
Работата му по "Островът на 100-те гривни" го среща отблизо с актрисата, модел и водеща Диляна Попова. Един ценен кадър в Инстаграм профила му подсказва как е успяла да го види тя по това време. Снимката е публикувана в профила на Георги Гатев в Инстаграм, а като фотокредит е посочена именно Диляна Попова.
Още непоказвани снимки на Георги Гатев
А как самият Георги Гатев снима момичетата от "Ергенът" - гледайте във видеото.