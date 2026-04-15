След появата на Георги Гатев като трети ерген в предаването "Ергенът" 5, обстановката съвсемсе промени и тепърва ще ставаме свидетели на неочаквани обрати. Момичетата са развълнувани, а някои от тях познават Гатев от предишни сезони. Мартина и Любомира са едни от дамите, които с удоволствие ще съдействат на оператора да се адаптира по-бързо към случващото се.

Тайни агенти - ще помогнат ли Любомира и Мартина на новия ерген?

Двете момичета го познават от предишен сезон на предаването, а сега са напълно готови да му помогнат в избора на дама, както и да го подкрепят, докато се адаптира към ситуацията. При разговор с Мартина, тя му обеща, че ще съдейства относно Илияна, с която видимо Гатев споделя химия и между тях прехвърчат искри, които няма как да останат незабелязани.

"Тук само ще помагам, няма да преча!" - категорична бе Мартина по темата с Георги и Илияна

В името на любовта екзотичната участничка от миналия сезон на "Ергенът" дори е готова да влезе в ролята на таен агент и да казва на Георги какво се случва с фаворитката му Илияна.

Любомира от своя страна също предложи помощта си на Гатев. Тъй като отоншението й към него е изцяло приятелско, тя е готова да се впусне в "сватосване" с досегашната избранница на Стоян. Дали ще им се получи и какво ще се случи след тези 8 дни, в които Стоян липсва - предстои да разберем.