Сутринта в рая носи нови трепети и тревоги. Този път те са свързани с предстоящата среща с родители и приятели – по време на която всеки участник трябва да представи своя избраник на най-близките си хора.

Сред най-притеснените е Кристина. „Баща ми е особен характер и не знам как би възприел нещата.“, споделя тя на Петър. А малко по-късно, вече е пред монитора, чрез който, във видео връзка, се среща, за нейно облекчение, само с майка си.

Жената е искрено учудена от факта, че дъщеря ѝ е успяла за краткото време от един месец, да намери своя половинка. „Тук времето тече по различен начин“, обяснява Кристина. И бърза да представи Петър. Той започва да разказва за себе си – но в момента, в който споделя, че е актьор, майката го прекъсва с въпроса: „А играеш ли сега? Спрямо Криси?“. Петър остава неприятно изненадан, но се измъква остроумно. „Аз съм свикнал да два часа да съм в роля, не мога трийсет дни да съм постоянно.“

Майката на Петър е съвсем различна. Тя е усмихната, подобно на своя син, и сърдечно заявява, че се радва, че той и Криси са заедно.

Следва срещата на Блага. Тя се свързва с майка си и сестра си. „Щастлива съм тук, защото срещнах някой.“ И бърза да представи „своя избор“ Денис. Той среща одобрението на близките на Благовеста.

Малко по-късно стилистката се запознава и с майката на Денис. Която, между останалите въпроси, задава и най-нежелания за Блага – а именно, на колко години е.

Снимка: bTV

Красимир се свързва със своя баща и е готова веднага да го запознае с Киара. „Тя е усмихната и лъчезарна. И никога не се караме“, разказва Краси. И уточнява, че баща му е по-консервативен – твърдо е против корекциите. Но, оказва се, бизнесменът няма от какво да се притеснява, защото родителят дава оценка „плюс“ на избраницата му.

Същото се случва и с майката на самата Киара – привидно тя „благословия" двамата влюбени, въпреки че остава малко разтревожена от възрастта на Красимир.

Йовица представя Филипа на своята сестра, която определя като „най-близкия си човек“. Тя веднага долавя положителната промяна у брат си и му заявява, че е истински щастлива, че е срещнал някой, който го кара да се чувства така добре.

Емоционална е и срещата между Филипа и нейната майка. Двете жени дори се разплакват, виждайки се, а присъствието на Йовица внася още повече вълнение.

Снимка: bTV

Дениз представя Виктор на сестра си – която остава изненадана, защото това е третият мъж с подобно име в живота на психоложката. „Усетих, че тя го хареса“, заяви по-късно Дениз пред камерите на предаването. А малко след това самата тя се запозна с близък приятел на своя избраник.

Калоян има среща с брат си Мартин. Двамата мъже, очевидно, са много близки и споделят всичко помежду си. Мартин вече знае за Габи и затова сега няма търпение да се запознае с нея. Всичко минава добре – но инфлуенсърката пак е недоволна. „Явно наистина изглеждаме абсурдно“, заключва в крайна сметка тя.

