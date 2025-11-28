"Ергенът: любов в рая" продължава с неочаквани промени, драми, емоционални изблици и изненади. В любов и на война никога не знаеш какво те очаква утре. Най-близкият ти днес може да се окаже предател.

Дениз и Виктор

"Вчера имахме разговор с Виктор, в който той каза, че според него не сме един за друг и между нас нещата няма да се получат", сподели Дениз. Връзката между иначе хармоничната двойка сякаш се пропука. Причината - различни мнения относно това какъв вид семейство трябва да има. Виктор настоява, че патриархатът е важен, особено ако мъжът изкарва парите. Но Дениз не е напълно съгласна с него.

"Със сигурност съм разстроена, може би донякъде и обидена. Аз със сигурност не съм дала максимума, който мога да дам, но аз смятам, че ние сме на първо място в опознавателен период", каза още тя.

"Виждам, че тя е страхотен човек, но имам опасения, че тя не е моят страхотен човек", сподели Виктор.

Петър и Криси на среща

Кристина и Петър също дават нова посока на отношенията си и може би е за добро. Двамата отидоха на специална среща. "Определено имахме нужда от малко време насаме, без хора около нас, без излишен шум. Мисля, че ще си прекараме вълшебно", сподели Криси преди изживяването. Очакваше ги нещо наистина интересно. Може да видите във видеото.

Натали и Орлин загубиха посоката