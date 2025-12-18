Приключението в „Ергенът: Любов в рая“ може и да приключи, но емоциите около една от двойките – Галена и Радослав, продължават. След много спекулации, двамата най-накрая разкриват „цялата истина такава, каквато е“.

Оказва се, че пътят от романтичните плажове на Родос до ежедневието е изпълнен с неочаквани обрати. Двамата не са заедно след предаването.

Какво се случва между Галена и Радослав?

С какви проблеми се сблъсква Галена дни преди да отиде в Родос?

Свободни ли са сърцата на двамата участници?

Всичко започва с едно съобщение в Instagram

Противно на очакванията, двамата не се познават преди снимките на риалитито. Първият им контакт е в социалните мрежи на 4 май 2025 г., малко преди старта на предаването, но комуникацията им не е „толкова лична“. Радослав реагира на история, качена в профила на Галена и това остава единствената им комуникация преди срещата очи в очи в Рая.

Припомняме, че при влизането си в имението Радо първоначално насочва вниманието си към Натали, а след това и към Лили Естер. Едва след като тези опити за обвързване се провалят, той намира път към Галена, която влезе в предаването много по-късно от Радо.

Личната драма зад усмивката на екрана

За Галена участието в „Ергенът: Любов в рая“ е съпътствано от огромно лично напрежение. Само два дни преди да отпътува за Родос, тя намира майка си в безсъзнание в банята. В същия период леля й получава мозъчен кръвоизлив, а дядо й е диагностициран с рак на простатата. Въпреки тези тежки моменти, тя влиза в предаването с една цел – да срещне човека, когото вече е забелязала в социалните мрежи.

„Не съжалявам за развитието на нещата пред камерите и пак бих направила същото“, казва тя.

От Родос до Америка: Крахът на една онлайн връзка

Двамата излизат от предаването силно влюбени и с големи планове. Радослав дори се запознава със семейството на Галена – нейната майка и брат й. Раздялата обаче идва физически, когато той заминава за Америка.

Въпреки че Галена е готова да го чака четири месеца – от юни до септември, отношенията им не издържат на дистанцията. Комуникацията им приключва онлайн, когато Радо признава, че чувствата му са се променили и не смята, че имат общо бъдеще.

Днес реалността за двамата е коренно различна. Галена е сама и се фокусира върху себе си и професионалното си развитие като парамедик, докато Радослав е срещнал любовта.

„Много щастливо обвързан съм“, заявява той в „Преди обед“ по bTV.

А за това колко дълго ще продължат настоящите му отношения, не иска да обещава, защото познава динамиката на живота днес.

„Лоялността е много трудно и рядко срещано нещо“, споделя Радослав, признавайки, че понякога животът изисква трудни решения.

