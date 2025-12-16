Филипа-Пламена Димитрова и Йовица Миленов бяха една от петте сгодени двойки на финала на "Ергенът: Любов в рая". Двамата бързо се оформиха като една от най-сигурните връзки още в началния етап на риалитито. Как се развиха отношенията им в истинския живот обаче?

Двамата участници в шоуто разказаха повече за емоциите и развитието на връзката им пред bTV, в предаването "Преди обед". Филипа сподели, че е видяла "ясни знаци, че той трябва да бъде част от житейския ѝ път".

Козметоложката продължи като ги посочи конкретно - срещата им в миналото, символиката на пеперудата, еднаквите рождени дати и други специални особености, които е открила впоследствие.

Когато стана въпрос за намесата на Лъчезар в отношенията на двойката, тонът на разговора се промени значително много. Йовица се опита да провокира вече бившата си половинка, като спомена кадрите, които видяхме в басейна на Филипа и Лъчезар.

"Очевидно си дошъл тук да ме нападаш, както и по принцип в живота беше", отговори тя.

Снимка: Филип Станчев

Тя допълни, че за месеца, в който са били заедно, е разбрала, че са твърде различни като характери, начин на живот и етап в живота. Двамата категорично отрекоха да се представят обвързани сега.

Художникът продължи да "налива масло в огъня", като разкри за човека, с когото твърди, че Филипа е имала отношения в последните 10 месеца. Освен това той ѝ припомни и техни чатове, с които козметоложката го е "наранила".

"Всяка моя изява я правиш неприятна, благодаря ти за което", отвърна тя.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

