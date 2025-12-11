Художникът Йовица - творческа и чувствителна душа, но с усещане за упоритост и отговорност. Той смело се впусна в предизвикателството да намери истинската любов в романтичното предаване "Ергенът: Любов в рая". Ексклузивно пред Ladyzone.bg той сподели какво харесва в себе си най-много и какво е за него любовта.

Йовица стигна до големия финал на предаването със своята избраница - Филипа. Двамата се харесаха още от самото начало на романтичното приключение и останаха неразделни до самия край. На финала Йовица се реши на най-смелата крачка и поднесе годежен пръстен на Филипа.

Йовица призна, че имат различия, но й че има сериозни намерения към Филипа. Предложението си направи като с приказките - паднал на колене.

"Граби от този живот с пълни шепи. Казвам ти "Да!"

И двамата признаха, че са влюбени един в друг и много развълнувани от ситуацията. Сгодени са! Честито!

Лексикон на Йовица

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Упоритостта.

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрал/а?

Бих избрал някой обикновен баща, който прекарва ден в игра с децата си.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

На търпение и че хубавите неща се случват бавно.

Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да не се страхува да рискува.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е партньорство, подкрепа, спокойствие и доверие, а не само пеперуди в стомаха.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Не го издавам, защото след това няма да е тайно.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

По-скоро забавен момент. В заведение с жива музика, след края на музиката отидох и взех китарата на момчето и направих серенада на момичето на масата, където седяхме. Естествено бях център на вниманието.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Сърце, луна, шоколад, поглед.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Грейпфрут, Comatose, с една дума зелено (sap green royale). Не гледам футбол.

