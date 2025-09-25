Скандалната Емили от "Ергенът: Любов в рая" реши да поговори откровено с близнаците Атанас и Стефан. Тя ги извика насаме и призна, че се чуди на кого от тях да даде роза. Но как реагираха те?

Вместо във възторг, близнаците бяха смутени. Те ясно показаха, че не одобряват поведението на Емили, тъй като го намират за "леко" и не харесват такъв тип държание. Опитаха се деликатно да й обяснят, че не намират в нея онова, което търсят в романтичен план.

Синеоката участничка обаче не се развълнува особено от отговора им и категорично заяви, че не е влязла в предаването, за да прави добро впечатление на когото и да било.

"Аз си имам стратегия за тази игра!" - обяви уверено Емили Шишкова. Тя настояваше все пак да даде розата си на един от двамата близнаци, но така и не получи съгласие от тяхна страна.

Малко по-рано, край басейна, Шишкова демонстративно свали горнището си и прикова всички погледи към себе си. Този нейн ход обаче по-скоро шокира и отблъсна повечето участници, включително и новодошлите близнаци.

Всичко от разговора им - гледайте във видеото най-отгоре.

Как реагираха останалите на нейната разкрепостена постъпка - вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

