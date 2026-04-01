В "Ергенът" 5 настъпи емоционален обрат и някои изненади "разтърсиха" имението на любовта. След появата на Мартина и Любомира, нещата вече определено не са същите. Но искрени ли са момичетата с двете нови участнички или по-скоро прикриват чувствата и опасенията си?

Истински или фалшиви?

Мартина влезе и веднага забелязохме някои уплашени погледи на останалите дами в имението. Особено раздразнена бе Елеонора, тъй като Марти видимо се насочи към нейния любим ерген - Крис. Не закъсняха и коментари относно появата им и защо влизат в предаването за втори път, след като веднъж вече не са успели да намерят любовта.

Снимка: Филип Станчев

Няма да ми вземеш мъжа!

Обсъждането продължи и по темата Любомира, след като Алия й зададе няколко директни въпроси и всички момичетата се досетиха, че тя е влязла за Марин. Все пак, самата Любомира откровено сподели, че Марин й напомня на Виктор, с когото за съжаление тя не успя да задържи връзката си след финала на миналогодишното предаване.

Уж спокойни на пръв поглед, уж мили и сладки, но какво ли се крие отвътре? Всички ние знаем, че когато на едно място са събрани толкова много жени, положението никога не е розово. Особено щом е намесен мъж...или трима. И когато влязат нови дами, въпрос на време е нещата да ескалират.

Дали поведението на участничките към Любомира и Мартина е искрено и смятат ли ги те за заплаха - гласувайте в анкетата ни по-долу.