На 3 октомври е роден Владо Николов. Той е един от най-успешните български волейболисти. Само няколко дни преди рождения му ден синовете му Александър и Симеон също се утвърдиха в спорта, следвайки неговия път.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Владо Николов. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

В личните отношения се радвате на хармония. Внимавайте да не я съсипете. Интимните ви партньори за обсебени от чарът ви и са готови на всичко, за да ви доставят приятни сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Разправия, предизвикана неволно от вас, мили дами, може да навреди на отношенията с интимния ви партньор. Нямате желание да се отдадете на сексуални удоволствия, защото сте се усъмнили във верността му.

БЛИЗНАЦИ

Очаквайте нови романтични запознанства, които могат да прераснат в интимни отношения. Сексуалното ви желание не ви позволява да сте импулсивни в леглото, за да не отблъснете интимния си партньор.

РАК

Вечерта ви радва фактът, че чувствата ви са споделени. Разчитайте на приятни интимни изживявания и сексуални удоволствия, ако сте мили с любимите си.

ЛЪВ

Постарайте се да прекарвате повече време с любимите си. Ще се заредите с енергия. Ако сте решили да изневерите и са ви разкрили сексуалните удоволствия няма да са ви приятни.

ДЕВА

Вечерта ще усложните отношенията си заради действията на някой от семейството си. Сексуалните ви отношения не отговарят на очакванията ви. Чувствате се пренебрегнати и изоставени.

ВЕЗНИ

До обед не са изключени разправи с интимната половинка, които ще създадат напрежение в отношенията ви. Дарете романтични мигове на любимите си, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

СКОРПИОН

Вечерта продължете разговорите у дома, но за да се справите с проблемите е добре да си наложите спокойствие. Не бързайте да се впускате в изневери и секс със случайни партньори, защото вярвате, че ще задоволите нараненото си его.

СТРЕЛЕЦ

Чувствате, че сте отдалечили от себе си любимите си с поведение, което ги е наранило. Бъдете търпеливи и не настоявайте за сексуални удоволствия, ако им липсва желание.

Как българите посрещнаха синовете на Владо Николов обратно у дома след блестящото им представяне на Световното - вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

В личният ви живот всичко ще е благополучно, мили дами. Денят позволява встъпване в брак. Сексуалните удоволствия ще да завършат с разочарование, ако сте решили да изневерите.

ВОДОЛЕЙ

Имате нужда от подкрепата и на близките си, които са ви подготвили романтична вечеря. Не реагирайте емоционално. Сексуалните удоволствия са желани и от двама ви. Не ги пропускайте! Ще се разтоварите от напрегнатия ден.

РИБИ

Вечерта се усамотете и се отдайте на приятни мигове с интимната половинка. Семейните жени да се подготвят за проблеми. Ако имате до себе си любими, които са ви доказали чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия.

